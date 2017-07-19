لندن تدعم وحدة العراق وأنقرة تجدد رفضها لانفصال كردستان

عواصم (وكالات)

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي في اتصال هاتفي الليلة قبل الماضية، تطورات الوضع في العراق. وأفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي، أمس، أن ماي أكدت للعبادي دعم بلادها وحدة العراق واستقراره متعهدة بمواصلة الدعم عسكرياً في مواجهة الإرهاب. وأضاف البيان أن رئيسة الوزراء البريطانية أبلغت العبادي بأن حكومتها «تدعم وحدة العراق ولا تقبل بأي شيء يمس وحدته وأنها مع عراق واحد وآمن ومستقر».

من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو صحة الأنباء المتداولة حول تغير موقفها الرسمي الرافض لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق المقرر في سبتمبر المقبل، وذلك على خلفية تقارير أوردتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية كردية تحدثت عن إبلاغ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حكومة أربيل بإمكانية «تغير موقف أنقرة من الاستفتاء في حال نفذ الإقليم بعض الشروط». وقال المتحدث في بيان، إن الموقف التركي تجاه الاستفتاء «ثابت ولن يتغير»، مضيفاً أن «بلاده ترفض الاستفتاء، وتعتبره أمراً خاطئاً سيسفر عن نتائج غير منتظرة».