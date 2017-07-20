الصين تدعو لتسوية الأزمة الليبية سياسياً

بكين(وكالات)
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس: «إن بلاده عازمة على بذل جهود مشتركة مع الشركاء الإقليميين للتوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية» وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي الزائر خميس الجهيناوي.
وأضاف وانغ: «إنه ينبغي احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها والحفاظ عليها». وتابع: «إن الصين ملتزمة التسوية السياسية للأزمة»، مؤكداً ضرورة أن يتولى الشعب الليبي رسم مستقبل بلاده، وإن على كل الأطراف في ليبيا حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض».
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وقال: «إنه مع التصميم على قيادة الأمم المتحدة عملية السلام في ليبيا، يجب الاستماع لمخاوف الدول المجاورة ووضعها في الاعتبار» مشيراً إلى أن الصين تدعم دائماً وتشارك في جهود الوساطة الأممية، وقدمت مساعدات إنسانية إلى ليبيا وجيرانها في حدود قدراتها.
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وكان وزير الخارجية التونسي قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين أمس الأول، في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره الصيني.
وتأتي هذه الزيارة، لبحث واقع علاقات التعاون الثنائي التونسي ـ الصيني، في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتنويعها، والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.