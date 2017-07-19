الجيش يصفي 40 إرهابياً في سيناء

القاهرة (وكالات)

تمكنت قوات الجيش المصري أمس من القضاء على عشرات من العناصر الإرهابية التكفيرية خلال حملة عسكرية متواصلة منذ يومين على تجمعات لتلك العناصر في منطقة مزارع الزيتون جنوب مدينة العريش وهاجمت تجمعات لهم في مزارع المسمي والدهيشة وجهاد أبو طبل، فيما قصفت القوات الجوية 5 معاقل للإرهابيين التكفيريين بينما تمكنت قوات الصاعقة من محاصرة تجمعات أخرى ومهاجمتها وتصفية أعداد كبيرة منها. وأسفرت العملية حسب تقارير أولية عن مقتل 40 عنصراً مسلحاً، وإصابة آخرين وتدمير 5 أوكار إرهابية جنوب مدينة العريش وتدمير مخزنين للمتفجرات.

إلى ذلك، قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري: «استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية، قامت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية، بتنفيذ حملة مركزة لاستهداف البؤر الإرهابية شمال سيناء تمكنت خلالها من اكتشاف وتدمير 5 عربات دفع رباعي ووكرين خاصين بإيواء العناصر الإرهابية».

وأضاف أن قوات الجيش قامت أيضا بتدمير مخزنين لتصنيع العبوات الناسفة، وتدمير قارب أثناء محاولته التسلل نحو ساحل البحر في سيناء وقتل من في داخله. من جانب آخر، استشهد ضابط شرطة وأصيب مجندان آخران في انفجار عبوة ناسفة على طريق مدرعة أثناء سيرها جنوب مدينة العريش.

وقال مصدر أمني إن الانفجار أسفر عن استشهاد الملازم أول أحمد عادل 26 سنة من المنوفية وإصابة المجند طه فتحي، والمجند مسعد حسن بجروح وشظايا.