شركة تمنع موظفيها من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي

د ب أ

قررت شركة صناعة مكونات السيارات الألمانية "كونتنينتال" حظر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "واتس آب" و"سناب شات" على الهواتف المحمولة الخاصة بالعمل لدى موظفيها بهدف الحفاظ على سرية بيانات الشركة.

وذكرت الشركة، في بيان من مقر رئاستها في مدينة "هانوفر" شمال ألمانيا اليوم الثلاثاء، إن القاعدة الجديدة ستطبق على جميع موظفيها في مختلف أنحاء العالم وتشمل أكثر من 36 ألف عامل.

وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف حماية الموظفين وشركاء العمل، نظرا لأن هذه التطبيقات تدخل إلى البيانات الخاصة بالمستخدم. وبالتالي، يمكن أن تتيح الوصول إلى معلومات سرية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ يوم 25 مايو الماضي فرض معايير جديدة لحماية البيانات الخاصة تعرف باسم "قواعد حماية البيانات العامة".

تنظم هذه القواعد طريقة تعامل الشركات والأندية والسلطات مع البيانات الخاصة بالأفراد. ووفقا لهذه القواعد، فإنه يجب إبلاغ العميل بهوية الجهة التي تجمع معلوماته مثل اسمه وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم هويته مع الحصول على موافقته على إمكانية استخدام هذه البيانات.

من ناحيتها، انتقدت "كونتنينتال" القواعد الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وقالت إنها تضع المسؤولية على كاهل المستخدم لكي يلتزم بهذه المعايير. على سبيل المثال، فإنه على مستخدم "واتس آب" أن يطلب من أي شخص موجود على قائمة الاتصالات لديه الموافقة على احتمال استخدام بياناته وتبادلها مع تطبيقات أخرى.

وأضافت أن هذه القواعد "غير كافية وبالتالي غير فعالة علميا" بالنسبة للاستخدام اليومي.