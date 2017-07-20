الداخلية الكويتية تحذر من التستر على فارين تخابروا مع إيران

الكويت (وكالات)
أهابت وزارة الداخلية الكويتية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأية معلومات بشأن المدانين في قضية خلية « العبدلي» الإرهابية.
وحذرت في بيــــان أمـــس من التســـــتر على هؤلاء الأشخاص المتوارين عن الأنظـــار وصدرت بحقهم أحكام قضائية أو مساعدتهم على الفرار.
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وأوضحت : «إنفاذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (302/&rlm&rlm2016) بشأن ما يسمى بخلية العبدلي ونظراً لتواري المحكومين عن الأنظار نهيب جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأية معلومات بشأن المحكومين المرفقة صورهم وأسماؤهم».
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وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.