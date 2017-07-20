الجيش اليمني يُفشل هجمات متفرقة للانقلابيين

عقيل الحلالي (صنعاء)

أفشل الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، هجمات ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي وصالح في العديد من جبهات القتال في البلاد. وقالت مصادر عسكرية ميدانية: «إن القوات الحكومية تصدت صباح أمس لهجوم شنته الميليشيات الانقلابية على مواقعها في جبل القرن ببلدة نهم شمال شرق صنعاء»، مشيرة إلى أن القوات تصدت للهجوم، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة، استمرت ساعات، وخلفت قتلى وجرحى من الجانبين.

كما قتل عشرة متمردين حوثيين باشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الوطني التي أفشلت هجوماً للميليشيات في جبل حام ببلدة المتون في محافظة الجوف.

وبحسب مصدر في الجيش الوطني فإن القتلى العشرة سقطوا الثلاثاء في غارات جوية ومعارك على الأرض، اندلعت بعد أن حاول الانقلابيون مهاجمة مواقع القوات الحكومية غرب جبل حام الاستراتيجي.