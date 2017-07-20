ابن دغر يشيد بدور الإمارات الريادي في التحالف العربي

عدن (وام)
ثمن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه بلاده وحكومتها الشرعية، مشيداً بدورها الريادي ضمن إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهم للشعب اليمني.
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كما اطلع على مشاريع تعتزم الهيئة تنفذها خلال 2017، والتي تشمل إنشاء محطة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات، وصيانة خطوط نقل الطاقة لعدن، والتي من المقرر تنفيذها في أقل من 3 أشهر، ومحطة بقدرة 10 ميجاوات لمحافظة لحج، والتي ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة، موجهاً بتعيين منسق خاص، ينظم آلية العمل وطبيعة المشاريع التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لبلاده.
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من جهة أخرى، ثمن نبيل غانم أحمد، نائب المدير العام التنفيذي المدير المالي والإداري لصندوق النظافة والتحسين في عدن، الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي، لمنظومة النظافة والتحسين والتجميل في المدينة.
واستعرض تعاون الهيئة ودعمها للصندوق لتعزيز قدراته، مشيراً إلى تسلم 12 ضاغطة قمامة صغيرة، و 4 سيارات ضاغطة كبيرة، إضافة إلى 1500 حاوية قمامة، ساعدت الصندوق كثيراً في استمرار أداء واجباته ومهامه.
وأشار إلى تسلم 600 شتلة زراعية، معظمها شتلات صحراوية مقاومة للجفاف، تستخدم لصد الأتربة والرمال، قرر الصندوق غرسها على طريق العريش ـ العلم.