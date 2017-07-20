«الجزيرة» عمدت للإثارة والتلفيقات في تغطيتها الأزمة الخليجية لخدمة أجندة بعينها

محمود خليل (دبي)

اعتبر مشاركون في ملتقى «القيادات والإعلام أثناء الأزمات» أن قناة «الجزيرة» لجأت إلى الإثارة والضوضاء والتلفيقات في تغطيتها للازمة بين دول الخليج والدول العربية لخدمة أجندة بعينها بهدف إحداث انشقاق وفتنة بين الدول والشعوب، بحيث عالجت الأزمة بافتعال أزمات أخرى مستندة في ذلك على الأسس التي قامت عليها منذ بداياتها. وبينوا أن قناة «الجزيرة» اعتادت استغلال الأحداث والقضايا في العديد من دول العالم لخدمة أجندة معينة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للملتقى التي تركزت على سبل التعامل مع الإعلام الجديد «مواقع التواصل» والشائعات والحملات الإعلامية المعادية أثناء الأزمات. وأكد الدكتور فهد الشليمي الخبير الاستراتيجي والأمني والعسكري الكويتي أن قناة الجزيرة القطرية بتصميمها تقوم على الخطاب الثوري وتغييب العقل والقلب عند مخاطبة الجمهور وهو أمر افضى لتقبلها من قبل الرأي العام العربي في السنوات الثلاث الأولى من عمرها، ونوه إلى أنها أعدت كوادر لها في الخارج، واستغلت بعض الأحداث والأمور في العديد من دول العالم لتنفيذ خططها.

ولفت خلال الجلسة الثالثة ليوم أمس بالملتقى، التي أدارها الدكتور محمد مراد عبد الله مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لاستشراف المستقبل، والتي تطرقت إلى موضوع التعامل مع الشائعات والحملات الإعلامية المعادية أثناء الأزمات»، إلى أن الإعلام يلعب دوراً محورياً في تبيان الحقائق للمواطنين والجمهور في حالات الكوارث والأزمات، وأنه في الحالات الناتجة عن وجود وحدوث الكوارث المفاجئة يلعب دورا هاماً وحيوياً في إيصال المعلومات الإيجابية المتوفرة من المؤسسات الحكومية إلى أفراد الجمهور ما يقلل فرص التأويلات والتخمينات بين صفوف المواطنين وعدم إصابتهم بالخوف والفوضى.

وأوصى الدكتور الشليمي مؤسسات الدول الإعلامية بالعمل على تحضير الكوادر المؤهلة لنقل الرسالة الإعلامية الإيجابية خلال الأزمات وتجنيب المواطنين التعرض للأخبار الكاذبة والمُلفقة من بعض الجهات المعادية، مشدداً على أهمية أن يلعب الإعلام دوراً مهماً في تزويد الجمهور والعامة بالحقائق والإجراءات عن تعريف الأزمة عند وقوعها وطبيعتها وكيفية التصرف خلالها لمواجهة الشائعات أو التحوير أو التشويه وكسر الثقة وهيبة الدولة في عقل المواطن في حالة نقص المعلومات أو النقص في إشعارها. كما تحدث في الجلسة نفسها الدكتور عبد الله العساف عن «التعامل مع الشائعات والحملات الإعلامية المعادية أثناء الأزمات»، مشيراً إلى أن البعد الإعلامي يحتل مكانة هامة في أدبيات دراسة الأزمات حيث يعد أداة رئيسية وفعّالة من أدوات إدارة الأزمة سواء على المستوى الخارجي أو المستوى الداخلي للدول، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهود الإعلامية تظهر كإحدى الدعامات الأساسية لمواجهة هذه الأزمات، وما يصاحبها من شائعات أو أخبار مغلوطة.