التغير المناخي في القطب الجنوبي يثير قلق العلماء

القطب الجنوبي (أ ف ب)

تثير التقلبات الناجمة عن الاحترار المناخي التي تضرب القطب الجنوبي قلقاً في صفوف العلماء، من ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد وهطول الأمطار بدل الثلوج إلى التلوث الجوي. ويقول رودولفو سانشيز مدير معهد القطب الجنوبي الأرجنتيني «حين كنت أذهب إلى القطب الجنوبي في التسعينيات، لم يكن المطر يهطل هناك أبدا، أما اليوم فالسماء تمطر بانتظام، بدل أن تثلج». وعلى مسافة ألف كيلومتر من أقصى جنوب القارة الأميركية، تقع جزر شيتلاند الجنوبية، وهي تقبع في صدارة قائمة المناطق المتأثرة بالتغير المناخي.

وأضاف سانشيز: في الأعوام المئة الماضية، ارتفع متوسط الحرارة فيها بمقدار درجتين ونصف الدرجة، ويثير ذوبان الجليد فيها قلق العلماء. ويقول: الجليد هناك كان يبلغ الشاطئ، أما اليوم، فقد انحسر مسافة 500 متر، مشيراً إلى جبل جليدي ضخم قرب قاعدة كارليني الأرجنتينية التي تتركز الأبحاث فيها حول آثار التغير المناخي. ومنذ عام 1979، يوزع لويس سوزا وقته بين بوينوس ايرس وقاعدة كارليني، وهذا التقني البالغ من العمر اليوم 56 عاماً يركز نشاطه في مراقبة الطيور المهاجرة، ويقول «كل سنة يزداد عدد هذه الطيور». وللعام الثالث على التوالي، تستقبل جزيرة الملك جورج زوجين من طيور بطريق الملك اعتادا على المجيء إليها للإنجاب، على مقربة من قاعدة كارليني.

وإذا كان التغير المناخي يثير قلق علماء البيئة والمناخ، إلا أنه يثير حماسة علماء المتحجرات.

ففي الماضي الغابر للأرض، كانت القارة الجنوبية مغطاة بالغابات الكثيفة وموطنا للديناصورات قبل أن تتجمد. وكان ذلك قبل 75 مليون سنة.