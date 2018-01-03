«أراضي دبي» تزور «دستركت ون» السكني

دبي (الاتحاد)

زار وفد من دائرة الأراضي والأملاك في دبي الحي السكني الجديد «دستركت ون» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في جولة خاصة بكبار الشخصيات.

واستقبل سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان، كلاً من سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ومجموعة من كبار الممثلين من الهيئتين وأعضاء إدارة «دستركت ون»، أول حي سكني يتم إنشاؤه في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وقام الوفد بجولة في المشروع المقام على مساحة 45 مليون قدم مربعة، ويضم قصوراً وفللاً ومباني سكنية منخفضة ومتوسطة الارتفاع أعلن عنها في وقت سابق من العام، إضافة لشاطئ ممتد، وإطلالات ومسطحات مائية فريدة منتشرة في أنحاء المجتمع السكني. ويشكل الحي السكني، المزين بمساحات خضراء واسعة، أحد أقل مجتمعات الفلل كثافة في قلب أي مدينة عالمية، ومع انتقال أول الساكنين بدايات هذا العام.

وأشاد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالحي، حيث يعكس هذا المشروع النهضة العقارية المستدامة التي تشهدها مدينتنا، ويعمل على تحقيق محاور خطة دبي 2021 لجعل الإمارة موطنًا لأفراد يملؤهم الفخر بانتمائهم إليها، سواء كان ذلك للعيش أو العمل أو الاستثمار. إن وجود مثل هذه المشاريع يؤكد تحقيق النمو المستدام لقطاعنا العقاري عاماً تلو الآخر، ويوفر المزيد من الخيارات أمام المستثمرين العالميين.وقال سعيد حميد الطاير: «المشروع يسهم في الارتقاء بمكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم رغبة للعيش، مشيراً إلى أنهم قاموا بإنجاز حي سكني جميل وفاخر يتضمن فللاً وعقارات سكنية في قلب المدينة، يطل على ما سيصبح أكبر مسطح مائي اصطناعي في العالم. وقال: «كلي فخر باستعراض المزايا الفريدة لهذا المشروع اليوم».

يشمل مشروع «دستركت ون» مسطحاً مائياً بطول 7 كيلومترات، وشواطئ خلابة، وممشى خشبياً بطول 14 كيلومتراً، وحدائق غناء وتصاميم معمارية تحبس الأنفاس.

وتتيح البحيرة الكريستالية للسكان خيارات السباحة، وممارسة العديد من الأنشطة والرياضات المائية الممتعة، وسيتم تزويد البحيرة بتكنولوجيا بيئية حديثة ستساهم في الحفاظ على مياه البحيرة نظيفة وبراقة كالكريستال، المزايا التي يقول الخبراء بأنها ستصبح إحدى الركائز الأساسية للعقارات المستقبلية الفاخرة.

ومنذ إطلاقه في ديسمبر 2015، أصبح «مضمار الدراجات الهوائية والركض في دستركت ون» الذي يمتد على مسافة 8.4 كيلومتر من أكثر نقاط الجذب شهرة في المدينة بالنسبة لعشاق رياضة ركوب الدراجات وممارسي رياضة الركض، وقد تم إضافة نفقين جديدين للمضمار لضمان سلامة جميع الرياضيين والمستفيدين من المرفق المفتوح مجاناً للجميع، والمزود بـ386 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية لإضاءة الطريق للمستخدمين في الليل. وتقع منطقة «دستركت ون» بمحاذاة مشروع «ميدان ون»، الوجهة السياحية والتجارية والترفيهية، الذي سيضم أطول برج سكني في العالم، أعلى طابق مراقبة في العالم وأطول صالة تزلج مغلقة وأكبر نافورة راقصة في العالم، بالإضافة إلى ميدان ون مول الذي أطلق مؤخراً.