حنيف القاسم: نصف أطفال غزة يعتمدون على المساعدات

دبي (وام)

دعا معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، صانعي القرار الدوليين إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكداً أهمية هذا الدور في مواجهة تلك المشكلة الأخلاقية والإنسانية.

وشدد رئيس مركز جنيف، على أن حياة الأطفال معرضة للخطر في بلدان أخرى متأثرة بالنزاع والعنف، ومن بينها الحالة الفلسطينية، مؤكداً قلق المؤسسات الدولية والإنسانية العميق إزاء ممارسة قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة الوحشية والعشوائية في قطاع غزة المحاصر، وأيضاً في الضفة الغربية.

وأفاد القاسم بأن نصف الأطفال في غزة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية المتقلصة في نطاق الحصار الإسرائيلي الذي يستهدف السكان المدنيين دون تمييز، مشيراً إلى أن عمليات قتل الأطفال الأخيرة خلال احتجاجات غزة عام 2018، مثال آخر على الممارسات الإسرائيلية العنيفة ضد الأطفال الفلسطينيين.