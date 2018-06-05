السعودية تعلن عن إصدار أول رخصة للمرأة لقيادة السيارة

الرياض (وكالات)

بدأت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية امس باستبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعداداً لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو الجاري في عدة مواقع بمدن المملكة.

وذكر موقع «العربية» انه بعد تأكد المرور من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر «بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية» وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي تسلمت أول مجموعة من السيدات أمس رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعداداً لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وكان المرور قد أعلن عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث سيتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من أي دول معترف بها رخصة سعودية على الفور.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر في سبتمبر الماضي بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.