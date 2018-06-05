السعودية تعلن عن إصدار أول رخصة للمرأة لقيادة السيارة

الرياض (وكالات)
بدأت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية امس باستبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعداداً لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو الجاري في عدة مواقع بمدن المملكة.
وذكر موقع «العربية» انه بعد تأكد المرور من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر «بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية» وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي تسلمت أول مجموعة من السيدات أمس رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.
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وكان المرور قد أعلن عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث سيتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من أي دول معترف بها رخصة سعودية على الفور.
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