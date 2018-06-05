الجيش الليبي يدخل درنة

طرابلس (وكالات)

دخلت القوات الليبية عدة أحياء في درنة امس بعد تكثيف حملة عسكرية لطرد إرهابيين من المدينة الواقعة في شرق البلاد. جاء ذلك في أعقاب قصف عنيف وضربات جوية في الأسابيع الماضية في حين شن الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد والموالي للقائد العسكري خليفة حفتر حملة برية حول درنة.

وقال حفتر إن رجاله يقاتلون لتحرير مدينة درنة من «الإرهابيين». وتبعد درنة نحو 266 كيلومترا عن الحدود مع مصر. وفي كلمة نقلتها صفحات الجيش الوطني الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن حفتر عن «انطلاق المرحلة الثانية من تحرير مدينة درنة».

وقال «بشرى لكل الليبيين الشرفاء باقتراب ساعة النصر والتحرير وإعلان مدينة درنة خالية من الإرهاب آمنة مطمئنة في حماية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية».

وأكد مصدر من مركز طبرق الطبي لـ»بوابة الوسط» أن المركز استقبل ثلاثة قتلى وأكثر من 11 جريحًا من قوات الجيش الوطني الليبي جراء الاشتباكات الحاصلة بمحوري مدينة درنة الشرقي والغربي .