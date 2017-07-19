«استئناف أبوظبي» ترجئ النظر في قضية 4 أردنيين من أنصار «داعش»

عمر الأحمد (أبوظبي)

أرجأت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس، إلى جلستها المقبلة في 9 أغسطس المقبل، النظر في قضية أربعة متهمين أردنيين حاولوا الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك لندب محامين.

وتتهم نيابة أمن الدولة كلاً من: (م.ع.ع) «35 عاماً» و(ع.س.ع) «38 عاماً» و(ي.س.ع) «33 عاماً» و (ب.ع.س) «36 عاماً»، بالسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والسفر عبر الإمارات إلى تركيا بقصد دخول الأراضي السورية، والانضمام إلى معسكرات التنظيم الإرهابي، والتواصل مع المواقع الإلكترونية التابعة له لتسهيل عملية التحاقهم بمعسكراته.

وجاء في لائحة الاتهام أيضاً، استغلالهم شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار «داعش»، وتجنيد الشباب للانضمام إلى هذا التنظيم الإرهابي، مع معرفتهم بغرض قيامهم بهذا الفعل، كما اتهمتهم النيابة بالقيام بنشر أخبار كاذبة من شأنها تعريض المصالح العليا لدولة الإمارات للخطر، والإساءة إلى علاقة الدولة بإحدى الدول المجاورة.

وجاء في لائحة الاتهام أيضاً، حيازة المذكورين ذخيرة حية من تلك التي تستعمل في الأسلحة النارية، دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وجاء في لائحة الاتهام أيضاً، قيامهم بنشر صور وبث مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لتنظيم «داعش» الإرهابي.