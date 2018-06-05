بريطانيا تدين مراهقة بالتخطيط لـ"حفلة شاي" إرهابية

لندن (أ ف ب)

أدان القضاء البريطاني، اليوم الاثنين، مراهقة لندنية بتهمة التحضير لشن هجوم على المتحف البريطاني في اطار عضويتها في أول خلية إرهابية نسائية تم تفكيكها في المملكة المتحدة، وفق الادعاء العام والشرطة.

وبحسب حكم الادانة فقد خططت صفاء بولار (18 عاما) في منزلها لتنفيذ هجوم بالقنابل والبنادق بعد ان تدخلت السلطات ومنعتها من السفر الى سوريا للزواج من مقاتل في تنظيم "داعش" تعرفت اليه عبر شبكة الانترنت.

وبولار هي أصغر شابة تتهم بالتخطيط لهجوم مرتبط بتنظيم "داعش" في بريطانيا.

وهي كانت في السادسة عشرة من عمرها عندما أقامت اتصالا مع المقاتل في تنظيم "داعش" ناويد حسين (32) المولود في بريطانيا للتباحث في شأن الزواج منه.

لكن آمالها بالانضمام اليه تلاشت بعدما أوقفتها السلطات في شهر أغسطس عام 2016 في المطار وصادرت جواز سفرها اثر رحلة مع عائلتها الى المغرب.