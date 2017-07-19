«الشؤون البلدية والنقل» تمنح تراخيص فورية لبناء الأراضي الصناعية خلال 5 أيام

هالة الخياط (أبوظبي)
تعتزم دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، منح ملاك الأراضي الصناعية غير المبنية في المدينة، تراخيص بناء خلال خمسة أيام عمل كحدٍ أقصى، وإعفاء المستثمرين بنسبة 2% من الرسوم، التي تفرضها المكاتب الاستشارية على التصميم.
وتأتي هذه مبادرة ضمن سلسلة المبادرات أطلقتها الدائرة، واعتمدتها المنصة الحكومية لتراخيص البناء لتعميمها على مختلف بلديات إمارة أبوظبي للاستفادة منها، وذلك لترسيخ مفهوم التكامل بين المؤسسات الحكومية للارتقاء بآلية العمل وجودته عبر إيجاد حلول مبتكرة وفاعلة تلبي احتياجات المتعاملين والمستثمرين، وتوفر عليهم الجهد والوقت.
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وأضاف: إن هذه الخطوة ستساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي والاستثماري في إمارة أبوظبي، وبما يتواءم مع متطلبات خطة أبوظبي الخاصة بخدمة المتعاملين والمستثمرين، وزيادة إنتاجية وقدرة الاقتصاد المحلي على التنافس بما يحقق مرتكزات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
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ونوه بأن دائرة الشؤون البلدية والنقل اعتمدت المخططات لتجعل من عملية الحصول على التراخيص ميسرة لا تستغرق أكثر من خمسة أيام عمل حالياً، ليصل إنجازها خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى يومي عمل كحدٍ أقصى. وأكد أهمية هذه المبادرة في دعم القطاع الصناعي والاستثماري في الإمارة لا سيما أن كل المصانع والمخازن والشركات الصناعية كلها موجودة في منطقتي المصفح الصناعية والمفرق الصناعية، مشيراً إلى أن الأراضي الصناعية في مدينة أبوظبي غالبيتها تتمركز في منطقة مصفح الصناعية بنسبة تقريباً تصل إلى 98%.