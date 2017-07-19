«أشواق الثقافية» في بيت شعر الخرطوم

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات منتدى الشباب الأدبي الأسبوعي، استضاف بيت الشعر في الخرطوم ليل أمس الأول، «مجموعة أشواق الثقافية» الفاعلة في كلية التجارة والأعمال في جامعة النيلين في السودان، في أمسية شعرية شارك فيها 11 شاعراً شاباً، بحضور عدد من طلاب الجامعة ورواد البيت. وتأسست المجموعة في جامعة النيلين- كلية التجارة- في العام 2001، بفكرة أدبية طرحت من الشاعرين سامي محمد علي الصديق وأحمد الحبر الشيخ إدريس آنذاك، ليكون قوامها الطلاب المبدعين، فيما يرأسها حالياً الشاعر عبدالله عمر ستيفن.

قدّمت الأمسية ابتهال تريتر نائب مدير بيت الشعر مرحبةً بالشعراء المشاركين «في أمسية شعرية شبابية كبيرة»،

ثم توالت قراءات الشعراء وتنوعت قصائدهم ما بين الفصحى والعامّية.