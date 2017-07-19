تمديد فترة الترشيح إلى جائزة «محمد بن راشد للمعرفة 2017»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلنت المؤسسة العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - تمديد فترة الترشيح إلى الجائزة في دورتها الحالية لعام 2017، ومواصلة تلقي الطلبات عبر موقعها الإلكتروني www.knowledgeaward.com حتى نهاية أغسطس المقبل.

وتهدف جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تكريم الأفراد والمؤسسات من أصحاب الإسهامات المثمرة في مجال الفكر والمعرفة، والذين لهم دور بارز في النهوض بالقطاع المعرفي وساهموا في إنشاء اقتصادات مستدامة قائمة على العلوم في العالم.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الأمين العام للجائزة: «نحن سعداء بالتفاعل الإيجابي الذي تشهده عملية الترشح ، والذي يظهر جلياً من خلال عدد الطلبات اللافت، والأصداء الإيجابية المصاحبة لعملية الترشيح في الأوساط العلمية حول العالم، والتي تعدت حدود دولة الإمارات والمنطقة لتأخذ صبغة عالمية بامتياز، ولتؤكد مجدداً أن دولة الإمارات باتت منارة للعلم والمعرفة، وبيئة حاضنة لأصحاب الفكر والعلم، ولها مساهمات كبيرة في إثراء الساحة الثقافية والفكرية العالمية».

ويأتي القرار بتمديد مدة الترشيح من أجل إتاحة الفرصة للمهتمين بالقطاع المعرفي من داخل وخارج الدولة على المشاركة وتقديم الابتكارات والإبداعات التي تخدم نشر وتعميم المعرفة، حيث تمكنت الجائزة -منذ الإعلان عن إطلاق دورتها الجديدة- من استقطاب عدد كبير من الترشيحات من مختلف البلدان حول العالم، من قبل الهيئات والمؤسسات والأفراد الناشطين في المجال المعرفي.

وتتضمن فئات الجائزة لهذا العام كلاً من: الأفراد سواء من داخل دولة الإمارات أو من خارجها، والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق أو الدين، ويكون الترشح شخصياً أو اقتراح مرشح لنيل الجائزة، ولا يمكن ترشيح أي شخصية راحلة.