«فن أبوظبي 2017» تحتضن 48 صالة فنية وترتقي بالإبداع نحو مستويات جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، الجهة المنظمة لـ «فن أبوظبي» أمس، مشاركة 48 صالة فنية معروفة وناشئة من 18 دولة حول العالم في الدورة التاسعة من الحدث الفني السنوي الذي سيقام في منارة السعديات في الفترة من 8 حتى 11 نوفمبر 2017. وستعرض الصالات الفنية المشاركة إبداعات متنوعة لفنانين معروفين وناشئين من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والمشرق العربي، في حين يقدم «فن أبوظبي» هذا العام قسماً جديداً بعنوان «نحو فضاءات جديدة» بإشراف القيم الفني الدكتور عمر خليف.

وقالت ديالا نسيبة، مدير «فن أبوظبي»: «تهدف دورة هذا العام إلى تعزيز مكانة «فن أبوظبي»، باعتباره حدثاً فنياً وثقافياً سنوياً مهماً على مستوى المنطقة يستقطب مشاركة كبريات صالات العرض العالمية التي تقدم أعمالاً لفنانين معروفين وناشئين على السواء. ويسرنا أن نرحب بالصالات الفنية التي تشارك للمرة الأولى والصالات التي تعود مجدداً للمشاركة في دورة هذا العام».

وأضافت: «سيواصل (فن أبوظبي) رسالته في توفير منصة لإطلاق حوار ثقافي وفني يمهد الطريق للارتقاء بالمشهد الفني في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع نحو مستويات جديدة؛ وذلك بالتوازي مع حرصنا على توسيع المجالات الفنية التي يقدمها إلى الجمهور والمتخصصين بالشأن الفني».

وستقدم الصالات الفنية أعمالاً فنية تمثل حقبتي الفنون الحديثة والمعاصرة لنخبة من الفنانين البارزين. وتضم قائمة الصالات الفنية العائدة إلى «فن أبوظبي» هذا العام كلاً من أجيال للفنون التشكيلية «بيروت»، وكوادرو فاين آرت جاليري «دبي»، وكامل مينور «باريس، لندن»، وجاليري جورج- فيليب أند نتالي فالوا «باريس»، وجاليري تادييوس روباك «باريس، لندن، سالزبروغ»، وجاليريا كونتينوا «سان جيميجنانو، ليه مولا، بكين، هافانا»، ليلى هيلر جاليري «دبي، نيويورك» وليسون جاليري «لندن، نيويورك».