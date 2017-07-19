دبي (الاتحاد)

غادرت مساء أمس الأول إلى ألمانيا عبر مطار أبوظبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني للمبارزة، للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق اليوم في مدينة لايبزج، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 950 لاعباً ولاعبة يمثلون 76 دولة.

ويمثلنا في البطولة ماجد سلطان المنصوري وعبد الله الحمادي اللذين لحقا بزميلهما خليفة الزرعوني الذي كان غادر الأسبوع الماضي للانخراط في المعسكر التدريبي الذي يسبق البطولة ونظمه الاتحاد الدولي.

ويرافق اللاعبين بيتر ما جويسكي مدرب المنتخبات الوطنية وسيف الجابري عضو اللجنة الفنية في الاتحاد رئيس لجنة الحكام.

ومن المقرر أن يخوض عبد الله الحمادي وخليفة الزرعوني تصفيات سلاح الايبيه صباح اليوم، على أن يشاركا في النهائيات وخروج المغلوب المقررة السبت، فيما يخوض غداً ماجد المنصوري منافسات سلاح الفلوريه، على أن يشارك في المراحل النهائية في حال تأهله والمقرر إجراؤها الأحد المقبل.

وكان لاعبونا قد خضعوا لتدريبات يومية في صالة نادي بني ياس استعداداً للمشاركة في البطولة تحت إشراف مدربي المنتخبات شريف محمود وبيتر ماجويسكي، ويعول المدربون على لاعبينا في تقديم أداء يليق بسمعة المبارزة الإماراتية التي حققت خطوات إيجابية مؤخراً، وكذلك تحسين التصنيف الخاص بلاعبينا عالمياً، خاصة أنهم يملكون من المهارات والفنية والبدنية ما يؤهلهم لتقديم عروض قوية.

ومن المقرر أن يحضر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين المحلي والعربي حفل افتتاح البطولة والمقرر غداً في المجمع الرياضي لمدينة لايبزج، والذي يحضره الروسي علي شير عثمانون رئيس الاتحاد الدولي والعديد من رؤساء الاتحادات، وستكون البطولة فرصة لعقد العديد من اللقاءات مع رؤساء الاتحادات العالمية، لبحث التعاون معها، والاستفادة من الخبرات والمدارس العالمية للعبة.