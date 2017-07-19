القميش: مباراة «هامبورج» وراء انتقالي إلى «الإعصار»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

تسارعت وتيرة التحضيرات البدنية للاعبي حتا في أجواء من التفاؤل والثقة بما يمكن أن يعزز الجاهزية المطلوبة للاعبين في مرحلة التجمع الداخلي، قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا وخوض نحو 5 مباريات ودية مع فريقين ألمانيين، فضلاً عن الوصل والظفرة والشارقة، وذلك بعد الإنجازات المهمة في الفترة الماضية على مستوى التعاقدات مع اللاعبين المواطنين والأجانب، على الرغم من أن النادي يخوض مفاوضات مكثفة مع مدافع مواطن يتوقع أن يمثل الإضافة المطلوبة للعناصر الحالية من اللاعبين، بعدما نجح النادي في ضم المدافع السوري عمرو الميداني صاحب التجربة الميدانية الممتازة مع المنتخب السوري.

وبدوره، اعتبر عبد الله القميش انتقاله إلى صفوف حتا من نادي النصر إضافة مهمة في مسيرته بعد نحو 10 سنوات في حراسة مرمى «العميد»، انطلاقاً من المراحل السنية، موضحاً أن مشاركته الإيجابية وتألقه مع النصر أمام نادي هامبورج الألماني في يناير الماضي على كأس حمدان بن راشد للتحدي، من الأسباب المهمة التي أدت إلى تسليط الضوء عليه، على نحو دفع أندية عدة للحصول على خدماته في الفترة الماضية.

وأضاف: «أشعر بالسعادة لوجودي في نادي حتا، والتقدير الكبير الذي وجدته من مسؤولي النادي يؤكد القيمة الكبيرة لهذا الفريق الذي نجح خلال الموسم الماضي في إظهار التحدي الرائع في دوري المحترفين، وحصد النتائج الإيجابية التي منحته فرصة تخطي أصعب الظروف، والمؤكد أن الخطوات التي قام بها النادي في الفترة الماضية بضم أفضل العناصر من المواطنين والأجانب، تشير إلى الرغبة العالية في دخول أجواء الموسم الجديد بأفضل ما يمكن أن يمنح الفريق فرصة جديدة لتأكيد جدارته مع المدرب جوكيكا، والعناصر الممتازة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة».

واختتم القميش: «علاقتي جيدة للغاية مع معظم لاعبي حتا خصوصاً راشد جلال وسبيل غازي ومحمود حسن من خلال وجودهم بصفوف النصر، وهذا يعني المزيد من الانسجام في الفترة المقبلة، والمهم أن أكون قادراً على مساعدة فريقي الجديد على حصد أفضل النتائج في الدوري.