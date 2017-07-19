عودة «دوري الرديف» في الموسم الجديد

معتصم عبد الله (دبي)

استقرت لجنة دوري المحترفين على إطلاق مسمى «دوري الرديف» على المسابقة الرابعة التي تنظمها اللجنة في الموسم الجديد 2017- 2018، بجانب دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، وكأس السوبر، وتحل مسابقة «دوري الرديف» بدلاَ من دوري تحت 21 والتي تم تنظيمها على مدار ثلاثة مواسم 2014- 2015,2015- 2016,2016- 2017، قبل قرار إلغائها.

وأوضح وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين إن تسمية دوري الرديف أو Reserve League تتسق وأفضل الممارسات الدولية في الدوريات الأوروبية والدوري الانجليزي مثلاً، وتُنظم مسابقة دوري الرديف إلى جانب دوري الشباب تحت 18 عاماً، والتي يشرف عليها اتحاد الكرة بعدما أطلق عليها بدايةً دور الشباب تحت 20.

وحددت اللجنة الفنية بدوري المحترفين أعمار اللاعبين المشاركين في دوري الرديف في الموسم المقبل 2017- 2018، من خلال أربع فئات تضم الأولى تسجيل 22 لاعباً مواطناً من مواليد 1998-1999 (تحت 19 و18 عاماً، وفي الفئة الثانية ثلاثة لاعبين مواليد 1997 (20 عاماً)، بجانب لاعبين من الفئة العمرية 1998 وحتى 2001 من الوافدين أو أبناء المواطنات في الفئة الثالثة، إضافة إلى السماح بمشاركة ثلاثة لاعبين من المقيدين في سجلات الفريق الأول كفئة رابعة.

وانطلقت مسابقة دوري الرديف بالتزامن مع مسابقات «المحترفين» موسم 2008- 2009، واستمرت بذات المسمى على مدار ستة مواسم قبل إطلاق مسمى دوري تحت 21 على البطولة موسم 2014- 2015 والتي توج بلقبها العين، ليعود المسمى القديم بداية من الموسم الجديد 2017- 2018.

وجرى إلغاء مسابقة دوري الرديف بنهاية موسم 2013- 2014، بناء على دراسة لجنة مشكلة من الاتحاد واللجنة، وقضت توصياتها التي تم اعتمادها لاحقاً بإلغاء مسابقة دوري الرديف، واستحداث مسابقة تحت 21 سنة، إضافة إلى تقليص قوائم الأندية إلى 22 لاعباً و4 لاعبين أجانب فوق 21 سنة.

واستندت اللجنة في قرارها السابق إلى أن إلغاء الرديف، واستحداث المسابقة الجديدة سيكون داعماً للمنتخب الأولمبي، لما تمثله البطولة الجديدة من رافد مهم، يتيح أمام الجهاز الفني اختيار أفضل العناصر التي خاضت عدداً مقدراً من المباريات التنافسية مع أنديتها، حيث ستكون أعمار اللاعبين المشاركين في المسابقة متوائمة مع برامج ومسابقات الاتحاد الآسيوي، والذي استحدث بدوره مؤخراً بطولة آسيا تحت 23 عاماً، لتكون البطولة الثانية على مستوى المنتخبات الوطنية في القارة الآسيوية.

وتوجت 4 أندية فقط ببطولة دوري الرديف ودوري تحت 21 على مدار مواسمها التسعة الماضية، بداية بالجزيرة بطل نسخة 2008- 2009، والعين صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في ست نسخ على التوالي مواسم 2009- 2010,2010- 2011,2011- 2012,2012- 2013,2013- 2014,2014- 2015، بجانب الشارقة بطل 2015- 2016، والوحدة بطل النسخة الأخيرة 2016- 2017 والتي حملت اسم دوري تحت 21.