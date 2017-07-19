«كرة قدم الحي» تخطف الأضواء في «البرونكس»

نيويورك (الاتحاد)

نظمت القنصلية العامة للدولة في نيويورك، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي مدينة نيويورك لكرة القدم، بحي البرونكس وجمعية «مدينة في مجتمع» الخيرية، فعالية مجتمعية «كرة قدم الحي» في ملعب إحدى المدارس في البرونكس، وشارك فيها عدد كبير من الأطفال والشباب، وقد خطفت الفعالية الأضواء، وشهدت تجمعاً كبيراً من الأطفال وأولياء الأمور لمتابعة الحدث المجتمعي المهم.

ويأتي تنظيم فعالية من أجل تعزيز الروابط الثقافية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وتشجيع نمط عيش صحي بين الشباب عن طريق الرياضة، وتعتبر الفعالية امتداداً للجهود التي بذلتها قنصلية الدولة في واشنطن، بالتعاون مع نادي نيويورك لكرة القدم وجمعية «مدينة في مجتمع» الخيرية، في بناء ملاعب لكرة القدم في المناطق والأحياء الفقيرة، حيث قامت سفارة الدولة في واشنطن ومجموعة فوتبرول ستي عام 2012 بافتتاح ملعب لكرة القدم على سطح مدرسة ليكستنجتن أكاديمي 72 العامة في شرق منطقة هارلم، وهي الأولى من نوعها في مدينة نيويورك. واليوم، تتولى جمعية «مدينة في مجتمع» تنظيم وإدارة برامج خاصة في هذه المدرسة تستهدف 250 من الأطفال من أجل الترويج لعيش صحي صحيح وممارسة الأنشطة الرياضية.

ودعمت دولة الإمارات، منذ عام 2010، برامج وطنية لإنشاء ملاعب لكرة القدم بالشراكة مع المنظمات المحلية من أجل تقديم مساحات لممارسة الرياضة في جميع أرجاء الولايات المتحدة، ويوجد حالياً 10 ملاعب لكرة القدم اثنين منها في مدينة نيويورك والبقية في شيكاغو، لوس أنجلوس، ميامي، دالاس، أتلانتك ستي، اسبيري بارك، كليفلاند وواشنطن دي سي.

كما أن فعالية «كرة قدم الحي» في البرونكس تنسجم مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2017 عام الخير، بهدف تعزيز ثقافة العطاء وروح العمل التطوعي.