ربيع: مبخوت وخليل الأفضل في آسيا

فينلو (الاتحاد)

أهدى اللاعب الجزراوي الصاعد أحمد ربيع قميصه الذي يحمل رقم (11) إلى المهاجم الدولي أحمد خليل المنضم حديثاً إلى فخر أبوظبي، مؤكداً أنه يمثل قيمة كبيرة، ويزيد من قوة بطل الدوري على ضوء مسيرته المميزة سواء في النادي الأهلي أو المنتخب الوطني، باعتباره أحد العناصر البارزين لمنتخب الجيل الذهبي الذي حقق الكثير لكرة الإمارات.

وقال ربيع: أحمد خليل قدوة لي شخصياً، وأعتبره مع علي مبخوت من أفضل المهاجمين في آسيا، وفي ظني أنهما معاً سيسهمان في صناعة مجد جديد للنادي، وبالنسبة لي فأنا سأستفيد منهما كثيراً، ورغم أن المنافسة تزداد صعوبة للحصول على فرصتي في الوجود أساسياً، فإنني سأجتهد وأبذل كل ما أملك، ومن حسن الحظ أن الجزيرة سيشارك هذا الموسم في بطولات كثيرة وتحديات كبيرة، وبالتأكيد سيكون لي دور فيها في حالة حصولي على ثقة الجهاز الفني.. لدينا بطولة دوري الخليج العربي، وبطولة دوري أبطال آسيا، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ناهيك عن السوبر المحلي أمام الوحدة، والسوبر المغربي أمام الوداد، والأهم من كل ذلك بطولة كأس العالم للأندية في حال مشاركتنا كبطل الدوري المحلي، وممثل الدولة المضيفة».

وعن توقعاته للجزيرة في الموسم الجديد، قال ربيع: أنا أتوقع أن الفريق سيستفيد مما حققه في الموسم الماضي، بالحفاظ على قوته، وتحقيق الإضافة عليها، من خلال الانتدابات القوية الجديدة سواء من المحليين أو الأجانب، ولكننا يجب أن نتوقع أن المنافسة ستكون أقوى، لأن كل الفرق ستلعب بحماس زائد أمام بطل الدوري، ولهذا يجب أن نبذل جهداً كبيراً، وأن نعتبر كل مباراة بطولة. من ناحيته عبر حسين سهيل مدير الفريق عن إعجابه بموقف أحمد ربيع مع زميله أحمد خليل، وأكد أن هذا الموقف يعكس روح الفريق، خصوصاً أن الجزيرة يركز دائماً على وجود أجواء أسرية بين الجهازين الفني والإداري واللاعبين أنفسهم، الأمر الذي يجعل مصلحة الفريق أولاً وقبل كل شيء، وفي ظني أن هذه الأجواء كان لها دور كبير في فوز الجزيرة بالدوري الموسم الماضي.

وعن استعدادات الجزيرة والمعسكر الخارجي، قال سهيل: كل الأمور تسير على ما يرام، حيث إننا وجدنا كل شيء معداً بأفضل صورة بإشراف كامل من المدرب الهولندي تين كات الذي لم يترك شيئاً للمصادفة، وقد عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين شرح لهم أهدافه من المعسكر، وطالبهم بالتركيز في كل شيء بما في ذلك الإعداد البدني، وأكد لهم أن نجاح معسكر الإعداد يعد قاعدة أي إنجاز يتحقق بعد ذلك، وأن معسكر الموسم الماضي الناجح كان سبباً في تميز الفريق في الكثير من التحديات الصعبة، خصوصاً أن الجزيرة تنتظره هذا الموسم تحديات بلا حدود على كل المستويات.

وعن الصفقات الجديدة التي تم الإعلام عنها، قال: «تعودنا من إدارة الجزيرة أن توفر لنا أفضل لاعبين مواطنين وأجانب، ونحن بالفعل نملك نوعية مميزة من اللاعبين، أعتبرهم أفضل لاعبي الدولة، والأرقام والإحصاءات تؤكد كلامي؛ لأن الجزيرة كان أهم رقم في الدوري الموسم الماضي، وأشكر إدارة النادي على توفيرها كل عناصر التميز والإبداع للاعبين، وأتمنى أن نواصل الإنجازات لرد الجميل للإدارة العليا للنادي، وأيضاً لإسعاد الجماهير التي وقفت معنا في كل المناسبات، وكانت سبباً مهماً من أسباب تميز الجزيرة».

الجدير بالذكر أن الفرنسي لاسانا ديار قد انضم إلى تدريبات الجزيرة أمس الأول .