ربيع: مبخوت وخليل الأفضل في آسيا

فينلو (الاتحاد)
أهدى اللاعب الجزراوي الصاعد أحمد ربيع قميصه الذي يحمل رقم (11) إلى المهاجم الدولي أحمد خليل المنضم حديثاً إلى فخر أبوظبي، مؤكداً أنه يمثل قيمة كبيرة، ويزيد من قوة بطل الدوري على ضوء مسيرته المميزة سواء في النادي الأهلي أو المنتخب الوطني، باعتباره أحد العناصر البارزين لمنتخب الجيل الذهبي الذي حقق الكثير لكرة الإمارات.
وقال ربيع: أحمد خليل قدوة لي شخصياً، وأعتبره مع علي مبخوت من أفضل المهاجمين في آسيا، وفي ظني أنهما معاً سيسهمان في صناعة مجد جديد للنادي، وبالنسبة لي فأنا سأستفيد منهما كثيراً، ورغم أن المنافسة تزداد صعوبة للحصول على فرصتي في الوجود أساسياً، فإنني سأجتهد وأبذل كل ما أملك، ومن حسن الحظ أن الجزيرة سيشارك هذا الموسم في بطولات كثيرة وتحديات كبيرة، وبالتأكيد سيكون لي دور فيها في حالة حصولي على ثقة الجهاز الفني.. لدينا بطولة دوري الخليج العربي، وبطولة دوري أبطال آسيا، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ناهيك عن السوبر المحلي أمام الوحدة، والسوبر المغربي أمام الوداد، والأهم من كل ذلك بطولة كأس العالم للأندية في حال مشاركتنا كبطل الدوري المحلي، وممثل الدولة المضيفة».
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وعن استعدادات الجزيرة والمعسكر الخارجي، قال سهيل: كل الأمور تسير على ما يرام، حيث إننا وجدنا كل شيء معداً بأفضل صورة بإشراف كامل من المدرب الهولندي تين كات الذي لم يترك شيئاً للمصادفة، وقد عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين شرح لهم أهدافه من المعسكر، وطالبهم بالتركيز في كل شيء بما في ذلك الإعداد البدني، وأكد لهم أن نجاح معسكر الإعداد يعد قاعدة أي إنجاز يتحقق بعد ذلك، وأن معسكر الموسم الماضي الناجح كان سبباً في تميز الفريق في الكثير من التحديات الصعبة، خصوصاً أن الجزيرة تنتظره هذا الموسم تحديات بلا حدود على كل المستويات.
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الجدير بالذكر أن الفرنسي لاسانا ديار قد انضم إلى تدريبات الجزيرة أمس الأول .