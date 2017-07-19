«الصقور» يبحث عن ودية قبل معسكر صربيا

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

يسعى فريق الإمارات لخوض تجربة ودية قبل السفر إلى معسكر صربيا مطلع الشهر المقبل، وذلك لمنح المدرب هاشيك فرصة اختيار جاهزية اللاعبين، تمهيداً للتركيز على العناصر التي تمثل الطموحات المرجوة في الفترة المقبلة، خصوصاً أن التدريبات الماضية كشفت درجة كبيرة من التحدي بين اللاعبين، سعياً للحصول على ثقة المدرب والدخول ضمن خيارات الجهاز الفني.

ويأمل مسؤولو النادي الانتهاء من الملفات الخاصة بالتعاقدات الجديدة في الوقت المناسب، بعدما أصبحت الأمور واضحة في شأن الأجانب، إذ وصل أمس الكوري الجنوبي بارك جونج إلى الدولة لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة والانضمام إلى التجمع الداخلي، في حين ينتظر النادي نتائج المفاوضات مع الآسيوي الثالث، بوجود خيارات عدة تسمح باختيار اللاعب الذي يحقق تطلعات الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

وأصبح هاشيك أمام مفاضلة بين مجموعة من لاعبي فريق 21 سنة لاختيار 4 منهم للانضمام إلى المعسكر الخارجي.

وقال خليل الطويل، مشرف«الصقور»: «إن إدارة النادي سعت خلال الفترة الماضية لدعم الفريق بالعناصر الجيدة في كل المراكز، على نحو يعزز الطموحات المرجوة في الموسم الجديد، ويدعم التطلعات الكبيرة في المنافسة على أفضل النتائج والاستفادة من دروس الموسم الماضي»، موضحاً أن النادي لم يتجاوز سقف التعاقدات المحدد، وتعامل مع الأمور بواقعية حسب الرؤية الفنية للمدرب هاشيك واللجنة المختصة، وهو الأمر الذي أدى إلى ضم أفضل العناصر بالتعاقد مع عمر الخديم، أحمد الشامسي، علي مصطفى، المغربي عبدالغني معاوي، مروان محمد وإسماعيل ربيع، إلى جانب تجديد التعاقد مع القدامى علي ربيع وأحمد مال الله وسعد سرور والأرجنتيني ساشا.

وأضاف: «الجهاز الفني وضع خطة للإعداد قبل السفر وأيضاً خلال المعسكر في صربيا، وهناك 4 وديات ونسعى في الوقت نفسه لمتابعة التحضير بعد العودة من صربيا يوم 23 أغسطس بخوض 3 مباريات على أقل تقدير وهذا يعني رفع مستوى الجاهزية المطلوبة للاعبين، ومساعدتهم على دخول أجواء الموسم الجديد بأفضل درجة من الإعداد البدني والفني، حيث نضع في تقديرنا صعوبة المنافسة في الموسم الجديد بوجود 12 فريقاً في الدوري».

وكشف الطويل عن اجتماع سيتم عقده مع المدرب هاشيك خلال الفترة المقبلة لوضع جميع الترتيبات الخاصة بالمعسكر الخارجي في صربيا، والبرنامج الإعدادي بعد انتهاء المعسكر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن خطوة تمديد التعاقد مع هاشيك، كانت مهمة لدعم الاستقرار بعد المرحلة الصعبة، التي واجهها الفريق في الموسم الماضي لتأكيد وجوده مع المحترفين.

وأوضح: «هاشيك كان على قناعة بالاستمرار مع الفريق رغم أنه تلقى نحو 4 عروض من منتخبات وأندية، ونعتز كثيرا بهذا التقدير للنادي».

ورداً على سؤال عن مصير اللاعب الحسين صالح قال الطويل: «هذا اللاعب ليس للبيع، لأنه من الركائز المهمة في النادي وصاحب موهبة عالية وثقتنا كبيرة بقدراته وإمكاناته، ضمن منظومة الفريق للمنافسة على أفضل النتائج في الموسم الجديد».