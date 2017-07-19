الرباعي «الأولمبي» ينضم إلى «العنابي» اليوم

محمد سيد أحمد (القاهرة)

ينضم رباعي المنتخب الأولمبي محمد حسن وخالد باوزير ومحمد عبد الباسط ومحمد راشد إلى فريق الوحدة اليوم، لتدعيم صفوفه في البطولة العربية للأندية التي تنطلق بعد غد.

ويستهل العنابي البطولة بمواجهة نصر حسين داي الجزائري في المجموعة الأولى، حيث يواصل الفريق تحضيراته على فترتين صباحية في مقر إقامته في فندق ماريوت، ومسائية على ملعب الدفاع الجوي وسط حماس كبير من اللاعبين في التدريبات وأجواء إيجابية، ومن دون أي ضغوط، في ظل تأكيدات الإدارة والجهاز الفني أن الفريق ليس مطالباً بالمنافسة، بل بتقديم مستويات جيدة، خاصة أن المشاركة في البطولة تأتي في بداية التحضير للموسم الجديد.

وأدى الفريق تدريباً قوياً في الفترة المسائية أمس، بمشاركة جميع اللاعبين تنوعت ما بين تمارين اللياقة البدنية وتدريبات الكرة واستمر المران قرابة ساعتين، بينما اكتفى الفريق في الفترة الصباحية بتمارين تقوية العضلات في صالة الحديد في الفندق.

ولا يشكو العنابي من أي إصابات، وأدى جميع اللاعبين التدريبات كاملة، وبمعنويات عالية.