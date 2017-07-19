«الجودو» يشارك في «الآسيوية» بهونج كونج

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر فجر اليوم بعثة منتخبي للجودو للشباب والناشئين إلى هونج كونج، للمشاركة في بطولة كأس آسيا للفئتين التي تقام هناك في مرحلتها الأولى من 20 وحتى 23 يوليو الحالي، والتي تشهد مشاركة 13 دولة، ويعقبها الدخول في معسكر إعدادي قصير حتى الأربعاء المقبل، قبل الانتقال إلى مكاو التي تستضيف البطولة الآسيوية الثانية لنفس الفئات العمرية.

وكان مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي قد اعتمد قائمة بعثة منتخبنا برئاسة محمد جاسم عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد، وتضم المدرب الياباني نويا هاراجوتشي خليفة الحوسني الذي يشارك في وزن 73 كجم لفئة الشباب والفائز مؤخراً بفضية بطولة العالم الرياضية للمدارس التي أقيمت في نيودلهي بعد منافسة قوية في المباراة النهائية مع بطل البرازيل على مستوى المدارس مارسيليو الذي فاز بذهبية المنافسة، وتضم البعثة اللاعبين أحمد فيصل النقبي الذي يشارك في منافسات تحت 50 كجم، وأحمد الحوسني في فئة تحت 60 كجم، ومصبح الشامسي في فئة تحت 66 كجم، وعلي حسن الدرمكي فوق 90 كجم، بجانب اللاعبة ميثة عبدالله النيادي ضمن فئة الناشئات.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي البعثة على ضرورة المزيد من البذل لعكس اسم الجودو الإماراتي خلال تلك التظاهرة الآسيوية للمحافظة على السمعة التي اكتسبتها رياضة الإمارات من خلال اللعبة في الموسم المنصرم على المستويات كافة.

وأضاف: المستوى المتميز الذي ظهر به المنتخب خلال المشاركة في بطولة العالم الأخيرة كشف عن استفادة شباب الإمارات فنياً ومعنوياً وتربوياً، والتي حققت الكثير من النتائج الإيجابية والفنية والمعنوية، بمشاركة صفوة من الصاعدين من خلال مستوى البطولة المرتفع جداً.