«وديعة» تواجه الأقوياء في «بري دونكسي» الفرنسي

أبوظبي (الاتحاد)

تسعى خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى تأكيد جدارتها في سباقات الخيول العربية الأصيلة، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي عصر اليوم، حين تخوض البطلة «وديعة» والمهر «حارب» تحدي سباق بري دونكسي لمسافة 1400 متر للأمهار والمهرات البالغة جائزته المالية 16 ألف يورو، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط.

وكانت المهرة الناشئة «وديعة» قد حققت الفوز في أول مشاركة تخوضها في 4 يوليو الجاري، حين توجت ابنة الفحل «مهاب» والفرس «غايرة» ابنة «أكبر» بطلة لسباق شادويل بري بنجالي دالبرت المخصص للخيول العربية الأصيلة «مهرات» في سن ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1400 متر، والذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي وبلغت قيمة جائزته المالية 12 ألف يورو.

ودخلت «وديعة» إلى السباق وليس في رصيدها أي فوز، ولم تكن مرشحة للفوز خاصة في ظل وجود 11 خيلاً من أفضل الإسطبلات العربية والفرنسية، والتي تنحدر من سلالات طيبة ونادرة.

وجاء السباق سجالاً بين الخيول المشاركة، ولكن التنافس انحصر بين «وديعة» بإشراف المدرب توماس ديمولييه وبقيادة الفارس أورتيز مندزابل، ووصيفتها المهرة «عجايب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف المدرب فرانسوا روهات وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا.