إدارة البعثة تشيد بروح التعاون بعد الصدمة

لندن (الاتحاد)

أشادت بعثة منتخبنا، خلال اجتماعها أول أمس مع اللاعبين والأجهزة الفنية المختلفة بتعاون الجميع بعد وفاة عبدالله حيايي، مما أدى لتجاوز الصدمة لدى أعضائها.

وأوضح ماجد العصيمي نائب رئيس اتحاد المعاقين رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن أصحاب الهمم هم جنود في خدمة الوطن دائماً، مشيراً إلى أن عزيمة جميع اللاعبين كانت مضاعفة من أجل الوفاء لفقيد الوطن الغالي عبدالله حيايي، رغم حالة الحزن التي خيمت على فندق البعثة. وقال: الشيوخ وجميع المسؤولين كانوا على اتصال دائم مع البعثة بعد وفاة لاعب منتخبنا، موضحاً أن الإمارات، كما عودتنا، لم تترك أبناءها في مثل هذا الموقف الصعب، ليتجاوز اللاعبون دائرة الحزن، مؤكدين معدنهم الأصيل وقت الشدائد.

وأثنى العصيمي على الجهد الكبير الذي بذله المدربون مع اللاعبين بعد الوفاة، وإخراجهم من دائرة الحزن بعد صدمة وفاة حيايي في الملعب.

وقال: الأجهزة الفنية المختلفة سارت على البرنامج نفسه، رغم حالة الحزن من أجل تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله البعثة، وهو أن يبقى الوطن هو الأغلى، خصوصاً أن الإمارات تفتخر باللاعب حيايي الذي سيكون اسمه مخلداً في تاريخ الرياضة الإماراتية. كما أشاد ذيبان المهيري أمين عام اتحاد المعاقين مدير البعثة بتعاون الجميع وتماسكهم وقت الصدمة من أجل خوض المسابقات المختلفة، مما كان له الأثر الكبير في الإنجاز، وبالتالي إهداؤه إلى روح فقيد الرياضة وأسرته وأصحاب الهمم.