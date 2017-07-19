تشيلسي يجدد عقد كونتي

لندن (أ ف ب)

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي أنه وقع عقداً جديداً مع تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي، يحسن بموجبه شروط عقده الأول من دون إطالة أمده.

وانضم كونتي (47 عاماً) إلى تشيلسي قبل انطلاق موسم 2016 - 2017 في عقد لمدة ثلاث سنوات، يبقيه على رأس الجهاز الفني للنادي حتى نهاية يونيو 2019.

ويأتي إعلان كونتي الذي قاد الفريق اللندني في موسمه الأول إلى لقب بطولة الدوري الإنجليزي ووصافة كأس إنجلترا، مع استعداد النادي لخوض جولة آسيوية استعداداً للموسم المقبل.

وقال كونتي على الموقع الإلكتروني لتشيلسي، «أنا سعيد جداً بتوقيع عقد جديد. عملنا بجدٍّ في الموسم الأول لتحقيق شيء مدهش، وأنا فخور بما تحقق».

وأضاف: «الآن علينا أن نعمل بجدٍّ أكثر من أجل البقاء في القمة»، من دون إعطاء تفاصيل حول قيمة العقد الذي أشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أنه يحسن شروط العقد الأول، ويحافظ على مدته الزمنية.