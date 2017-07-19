«الأولمبي» ينافس على مقاعد أفضل «ثواني» آسيا

العين (الاتحاد)

أهدر منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم فرصة التأهل المباشر لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بالصين 2018، بخسارته أمام نظيره منتخب أوزبكستان 0-2 أمس على ستاد طحنون بن محمد بالقطارة، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وسجل الثنائي اسلامجون كوبيلوف وجافوكير سيكدوف هدفي المباراة في الدقيقتين 66 و89، ليقودا أوزبكستان الى النهائيات، كأول المتأهلين، بعد تربعه على صدارة المجموعة بالفوز على لبنان 3-1، ونيبال والإمارات 2-0 على التوالي، في المقابل ينتظر منتخبنا مصير المنافسة على مقاعد أفضل الثواني، بنهاية مباريات التصفيات في المجموعات التسع المتبقية الأحد المقبل، بعدما انطلقت الجولة الأولى أمس الأربعاء. وينافس «الأبيض الأولمبي» على مقاعد أفضل الثواني وفي جعبته ثلاث نقاط فقط، على الرغم من فوزه في الجولتين الأولى والثانية على نيبال 5-1 ولبنان 1-0، بعد قرار الاتحاد الآسيوي حذف نتائج المنتخب صاحب المركز الأخير في كل مجموعة، بعد انسحاب منتخب سيرلانكا من المجموعة الأولى، والتي تقتصر المشاركة فيها على ثلاثة منتخبات فقط، تضم قرغيزستان «المستضيف»، إيران، وعمان. ويشارك في التصفيات 39 منتخباً، وزعت 10 مجموعات، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، على الرغم من أن منتخب الصين مستضيف النهائيات حصل على بطاقة التأهل المباشر، إلا أن الاتحاد الصيني لكرة القدم أكد رغبته في مشاركة فريقه بالتصفيات، وبالتالي في حالة حصول المنتخب الصيني على إحدى بطاقات التأهل من المجموعة العاشرة، فإن سادس أفضل فريق يحصل على المركز الثاني سوف يتأهل للنهائيات أيضاً.