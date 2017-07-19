«دار التمويل» تعتمد التقييم الائتماني للأفراد

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت شركة دار التمويل إجراءات طلبات القروض والبطاقات الائتمانية بناءً على التقييم الائتماني للأفراد من «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، وذلك بهدف تقييم المخاطر والتنبؤ بها مُعتمداً في ذلك على معلومات العملاء وتاريخهم وأنماط سلوكهم الائتماني التي تقوم بجمعها «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية».

وقالت الشركة، إن التقييم الائتماني للأفراد يَحدُّ من الأعمال والبيانات الورقية ويقلل الصعوبات والتحديات الناجمة عن الطلبات الإجرائية من العملاء أنفسهم. ويُساهم تداخل نموذج الأعمال المبتكر الذي تتبعه دار التمويل مع اعتمادها التقييم الائتماني للأفراد من «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» في الارتقاء بجودة وسرعة خدمات دار التمويل، بل ويمكنّها من تقديم أنسب الحلول التمويلية المخصصة للعملاء، كلٌّ وفق احتياجاته.

وقال محمد عبدالله جمعة القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: «إن البيانات الصادرة عن تقرير (شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية) يُمكّننا من تقدير مستوى المخاطر والتوقّعات المتعلقة بمدى احتمال سداد الدفعات المستحقة في وقتها المحدد مما يُساعدنا على اتخاذ قرارات الائتمان بدقّةٍ أكثر وتقديم حلولٍ تمويلية تُناسب قدرة واحتياجات كل عميل».