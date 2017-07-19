دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة داماك العقارية عقدها شراكة استراتيجية مع شركة أملاك للتمويل، لتقدم إلى عملائها الحاليين فرصة استثمارية حصرية من خلال منتج «ضاعف عقارك». وتمّ تصميم هذا المنتج ليتيح لعملاء «داماك» الحاليين شراء عقار ثانٍ من ضمن محفظة الشركة من العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء من دون دفعة أولى. ووفقاً لاتفاقيّة الشراكة، يُعتبر العملاء الذين يملكون منزلاً مدفوع التكاليف بالكامل من «داماك» مؤهلين للاستثمار في شقة أو فيلا جديدة للاستفادة من المطوّر والاستفادة من البرنامج المصمم خصيصاً لهم، حيث ستتولى «أملاك للتمويل» تقديم مبلغ يعادل 60% من القيمة السوقية للعقار الأول ليستخدم في تسديد ثمن العقار الجديد، كما ستتولى تمويل الـ40% المتبقية.

قال نايل مكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة «داماك العقاريّة»: «يسعدنا أن نتعاون مع أملاك للتمويل لنقدم إلى عملائنا الكرام فرصة حصرية لتنمية محفظتهم العقارية الاستثمارية.

وبصفتنا شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، فإن فريقنا الخاص الذي يضم خبراء في التمويل العقاري يعمل على تسهيل شراء العقارات للعملاء من خلال توفير عروض جذّابة وبشروط تفضيلية».

وقال عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «يسرنا التعاون مع شركة داماك، ونتطلع إلى تقديم منتجنا الجديد (ضاعف عقارك) إلى جمهور أوسع.

إننا في أملاك نعمل باستمرار على تعزيز المنتجات والخدمات التي نقدمها إلى عملائنا بما يتماشى مع حجم الطلب الراهن في الأسواق، ونعتقد أن عرضنا الجديد هذا مناسب تماماً للسوق. وستساهم شراكتنا مع (داماك)، إلى جانب إطلاق هذا المنتج مؤخراً في زيادة الصفقات الاستثمارية في دبي، ونتطلع إلى المساهمة بشكل إيجابي في النمو المستقبلي للقطاع العقاري».