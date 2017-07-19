أسهم البنوك والعقار تدعم أسواق الإمارات

أبوظبي (وام)

استعادت أسواق المال الإماراتية خضرتها عقب جني الأرباح الطبيعي الذي شهدته في اليوم السابق وسط مواصلة سهم «إعمار العقارية» صعوده القوي للجلسة الثالثة على التوالي بالغاً مستوىً سعرياً يعد الأعلى منذ شهور عدة قافزاً إلى 8.19 درهم في ختام التعاملات.

ولعبت بعض أسهم البنوك القيادية دور المساند لعودة المكاسب للأسواق بعدما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 8.12 درهم إثر إعلان البنك عن نمو أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري، كذلك فقد تمكن سهم بنك أبوظبي الأول المدرج في سوق العاصمة من الصعود لمستوى 10.90 درهم، بالإضافة لسهم بنك أبوظبي التجاري 7.25 درهم و«اتصالات» إلى 18.40 درهم.

وقال وسطاء في السوق، إن عودة التحسن إلى المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين كان أمراً متوقعاً بعد الانخفاض المحدود المسجل أمس نتيجة جني أرباح شهدته بعض الأسهم التي ارتفعت في وقت سابق، معربين عن اعتقادهم بأن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الارتفاع في المؤشرات خاصة في ظل تحسن شهية التداول من قبل المؤسسات.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.49% بالغا 4594 نقطة، في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.11% مغلقاً عند 3582 نقطة مقارنة مع اليوم السابق.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 442 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 281 مليون سهم نفذت من خلال 4195 صفقة.

وتفوقت الأسهم الرابحة على المتراجعة في وقت أغلقت فيه أسهم 28 شركة على ربحية من إجمالي أسهم 58 شركة جرى تداولها أمس، في حين انخفضت أسعار أسهم 20 شركة، وحافظت أسهم 10 شركات على مستوياتها السابقة.