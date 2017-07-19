«إعمار» تسجل 25.35 مليار درهم أصولاً خارجية

يوسف العربي (دبي)

بلغت القيمة العادلة للأصول العقارية التابعة لشركة إعمار العقارية في الأسواق الدولية خارج الإمارات 25.35 مليار درهم نهاية العام 2016، وفق إفادات الشركة التي أكدت أن العمليات الدولية تسهم حالياً بنحو 20% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن «إعمار العقارية» ليس لديها أي خطة في الوقت الراهن لإدراج العمليات الدولية للشركة في أسواق المال، موضحاً أن شركة «إعمار» لديها عدد من المشاريع العقارية الكبرى قيد التنفيذ في الأسواق الخارجية الرئيسة، مثل: مصر، والسعودية، ولبنان، وباكستان والهند، وأن لديها رصيد أراضٍ تطويرية في الخارج يبلغ نحو 190 مليون قدم مربعة.

وبلغت قيمة مبيعات «إعمار» في مختلف الأسواق الخارجية، خلال السنوات الخمس الماضية نحو 9.25 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس 2017، فيما بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال العام 2016 نحو 3.9 مليار درهم.

وسجلت عمليات إعمار الدولية خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام 2017، مبيعات خارجية بقيمة 806 ملايين درهم، مقارنة بنحو 499 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 62%، وخلال العام 2016 بلغت إيرادات الشركة 2.665 مليار درهم، تمثل 17% من إجمالي إيرادات المجموعة.