«جائزة الاقتصاد الإسلامي» تفتح أبوابها أمام المؤسسـات ورجـال الأعمال

دبي (الاتحاد)

‬أعلن ‬مركز ‬دبي ‬لتطوير ‬الاقتصاد ‬الإسلامي، ‬بدء ‬قبول ‬الترشيحات ‬إلى جائزة ‬الاقتصاد ‬الإسلامي ‬في دورتها ‬الخامسة، مشيراً إلى أن ‬الجائزة ‬التي ‬تم ‬إطلاقها ‬العام ‬2013، ‬تهدف إلى ‬تكريم ‬جهود ‬المؤسسات ‬ورواد ‬الأعمال ‬الذين ‬يقدمون ‬أفضل ‬المفاهيم ‬المبتكرة ‬عالمياً، ‬والمتوافقة ‬مع ‬معايير ‬الاقتصاد ‬الإسلامي، ‬والتي ‬تمتاز ‬بقدرتها ‬على ‬التأثير ‬إيجاباً ‬في ‬مسيرة ‬التنمية ‬الاجتماعية ‬والاقتصادية ‬على ‬مستوى ‬العالم.

وتمثل الجائزة، إحدى المبادرات التي ينظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وتتولى تومسون رويترز إدارتها .

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن تجربة الإمارات العربية المتحدة ودبي في تطوير الاقتصاد الإسلامي أصبحت قدوة للعالم المتعطش إلى الاستقرار المالي والاستثمارات الآمنة، والجائزة التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،وتترجم رؤية سموه في إرساء دعائم مرحلة ما بعد النفط وترسيخ مسار أكثر استدامة عبر التنوع في القطاعات الاقتصادية ومصادر الدخل.

كما تعكس الجائزة رغبة الإمارات ودبي في استقطاب أفضل المواهب والطاقات التي تؤمن برسالة الاقتصاد الإسلامي وتكرس له ابتكاراتها لتساهم في الترويج لمبادئه وأخلاقياته.