«جائزة الاقتصاد الإسلامي» تفتح أبوابها أمام المؤسسـات ورجـال الأعمال

دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بدء قبول الترشيحات إلى جائزة الاقتصاد الإسلامي في دورتها الخامسة، مشيراً إلى أن الجائزة التي تم إطلاقها العام 2013، تهدف إلى تكريم جهود المؤسسات ورواد الأعمال الذين يقدمون أفضل المفاهيم المبتكرة عالمياً، والمتوافقة مع معايير الاقتصاد الإسلامي، والتي تمتاز بقدرتها على التأثير إيجاباً في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.
وتمثل الجائزة، إحدى المبادرات التي ينظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وتتولى تومسون رويترز إدارتها .
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كما تعكس الجائزة رغبة الإمارات ودبي في استقطاب أفضل المواهب والطاقات التي تؤمن برسالة الاقتصاد الإسلامي وتكرس له ابتكاراتها لتساهم في الترويج لمبادئه وأخلاقياته.
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