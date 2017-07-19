665 مليون درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 665 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة، تسجيل 232 مبايعة بقيمة 410 ملايين درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 146 مليون درهم و211 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 264 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة السطوة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها مبايعتين بقيمة 12 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها21 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 255 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 213 مليون درهم و32 رهن أراض وشقق بقيمة 42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 95 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 33 مليون درهم.