«دبي للسيليكون» تحصد جائزة «أفضل بنية تحتية»

دبي (الاتحاد)

حصلت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة المتكاملة للتكنولوجيا، بالتعاون مع NXN، المزود لاستشارات المدن الذكية والخدمات الرقمية، على جائزة «أفضل بنية تحتية مبتكرة» لمشروع «سيليكون بارك»، خلال حفل توزيع «جوائز أعمال الاتصالات العالمية (GTB) للابتكار» السنوية في لندن.

وتكرم هذه الجائزة أهم المشاريع التي يتم إنجازها عبر الشراكات في القطاع، كما تستعرض أفضل المشاريع في قطاع الاتصالات. وتأتي الجائزة لتكرم جهود التعاون بين سلطة واحة دبي للسيليكون وشركة NXN لاستشارات المدن الذكية والخدمات المدارة، حيث هدفت هذه الجهود إلى إنشاء أول مشروع متكامل لمدينة ذكية في واحة دبي للسيليكون وهو «سيليكون بارك».

وفازت سلطة واحة دبي للسيليكون بالجائزة استناداً إلى عدة معايير منها تصميم المفهوم الكلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الذكية، والمخطط التكنولوجي، وإطار عمل تسليم الخدمات لمشروع «سيليكون بارك» في واحة دبي للسيليكون. ويحدد المشروع خدمات ومزايا المناطق الذكية، كما يهدف إلى تطوير تصاميم ومواصفات فنية مفصلة تجعل من المشروع قادراً على احتضان المزيد من الخدمات الذكية. ويمر مشروع «سيليكون بارك» حالياً بمرحلة الإنشاء بقيمة إجمالية تقدر بـ1.3 مليار درهم، ويمتد المشروع على مساحة 150 ألف متر مربع ويضم مساحات مكتبية، وتجارية، وسكنية، وفندق «راديسون ريد».