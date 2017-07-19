«جمارك دبي» تفوز بجائزة التميز في التصميم المؤسسي

دبي (الاتحاد)

توجت جمارك دبي جهودها في تطوير القدرات المؤسسية بفوزها بجائزة التميز في التصميم المؤسسي من اتحاد «ذا أوبن جروب» العالمي، ومقره سان فرانسيسكو الأميركية ويضم الموردين والمستخدمين لتكنولوجيا المعلومات من جميع أنحاء العالم، متقدمة بذلك على مؤسسات وجهات عالمية رائدة نافست للحصول على الجائزة من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وأستراليا.

وثمن أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي هذا الإنجاز العالمي خلال استقباله فريق عمل إدارة ابتكار الخدمات، بحضور جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وحسام جمعة محمد مدير إدارة ابتكار الخدمات، مشيراً إلى أن جهود الدائرة في تطوير القدرات المؤسسية والخدمات الجديدة، أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة التي عززت تطور العمل الجمركي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتتمثل فوائد تطبيق مبادرة التصميم المؤسسي -أحد الابتكارات الحاصلة على اعتماد المعهد العالمي للابتكار - في ربط وتوثيق جميع مكونات المؤسسة، وتحقيق السرعة والدقة والجودة في اتخاذ القرارات وإتاحة إدارة فعالة للتغيير، ومعرفة تأثيرات التغيير على المؤسسة، والتنسيق التام بين الجانب الإداري والأعمال من جهة، وبين الجانب التقني من جهة أخرى، وكذلك تقليص الوقت من خلال إعادة استخدام مخططات المؤسسة، التي تم تصميمها وتوثيقها، ونشر المعرفة المترابطة المتكاملة الجمركية وغير الجمركية.