«طيران الإمارات» تشغل «إيرباص A380» إلى كولومبو لمرة واحدة

دبي (الاتحاد)

تعتزم طيران الإمارات تشغيل طائرة الإيرباص &rlmA380 ‬لمرة ‬واحدة ‬فقط ‬إلى ‬مطار ‬باندارانايكا ‬الدولي، يوم ‬الاثنين ‬14 ‬أغسطس‬، ‬وذلك ‬لمشاركة ‬السلطات ‬المحلية ‬احتفالها ‬بإعادة ‬فتح ‬مدرج ‬المطار ‬الذي ‬خضع ‬لعملية ‬تطوير ‬شاملة.

وسوف تعمل رحلة طيران الإمارات المنتظمة «ئي كيه 654» بطائرة إيرباص &rlmA380 ‬حيث ‬تنطلق ‬من ‬دبي ‬في ‬الساعة ‬9:05 ‬صباحاً، ‬وتصل ‬إلى ‬مطار ‬باندارانايكا ‬الدولي ‬في ‬الساعة ‬4:10 ‬عصراً، في ‬أول ‬مرة ‬تحط ‬فيها ‬طائرة ‬من ‬هذا ‬الطراز ‬في ‬سريلانكا. ‬وسوف ‬تتوقف ‬الطائرة ‬في ‬المطار ‬لأكثر ‬من ‬ست ‬ساعات ‬قبل ‬عودتها ‬إلى ‬دبي، ‬حيث ‬تقلع ‬الرحلة «‬ئي ‬كيه ‬655» ‬في ‬الساعة ‬10:10 ‬ليلا.

وقال أحمد خوري، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي: «بدأت طيران الإمارات خدمة كولومبو عام 1986، أي بعد عام واحد فقط من إطلاق خدماتها من دبي. ويسرنا أن نتعاون مع سلطات العاصمة كولومبو والمطار وهيئة الطيران المدني السريلانكية لتشغيل الإيرباص &rlmA380 ‬إلى ‬هذه ‬الوجهة ‬النابضة ‬بالحياة، ‬حيث ‬سيكون ‬وصول ‬هذه ‬الطائرة ‬يوماً ‬مشهوداً ‬لمطار ‬باندارانايكا ‬الدولي ‬وعشاق ‬السفر ‬في ‬سريلانكا، ‬ونحن ‬نتطلع ‬إلى ‬عرض ‬المنتجات ‬المميزة ‬التي ‬توفرها ‬هذه ‬الطائرات ‬العملاقة ‬في ‬تلك ‬السوق»‬.

وسوف يتيح تشغيل الإيرباص &rlmA380 ‬ذات ‬الطابقين ‬للعملاء ‬في ‬سريلانكا ‬السفر ‬لأول ‬مرة ‬على ‬متن ‬الطائرة ‬ذات ‬الطابقين، ‬ومواصلة ‬رحلاتهم ‬عبر ‬مركز ‬الناقلة ‬الرئيس ‬في ‬دبي ‬إلى ‬أكثر ‬من ‬45 ‬وجهة ‬تخدمها ‬طيران ‬الإمارات ‬بهذا ‬الطراز ‬العملاق. ‬كما ‬يمكن ‬لركاب ‬الدرجتين ‬الأولى ‬ورجال ‬الأعمال ‬الاستمتاع ‬بتجربة ‬سفر ‬لا ‬تضاهى، ‬من ‬خلال ‬المنتجات ‬والخدمات ‬الفريدة ‬التي ‬توفرها ‬طائرة ‬A380، ‬كالشاور ‬سبا ‬والصالون ‬الجوي.