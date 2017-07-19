«طيران الإمارات» تشغل «إيرباص A380» إلى كولومبو لمرة واحدة

دبي (الاتحاد)
تعتزم طيران الإمارات تشغيل طائرة الإيرباص &rlmA380 لمرة واحدة فقط إلى مطار باندارانايكا الدولي، يوم الاثنين 14 أغسطس، وذلك لمشاركة السلطات المحلية احتفالها بإعادة فتح مدرج المطار الذي خضع لعملية تطوير شاملة.
وسوف تعمل رحلة طيران الإمارات المنتظمة «ئي كيه 654» بطائرة إيرباص &rlmA380 حيث تنطلق من دبي في الساعة 9:05 صباحاً، وتصل إلى مطار باندارانايكا الدولي في الساعة 4:10 عصراً، في أول مرة تحط فيها طائرة من هذا الطراز في سريلانكا. وسوف تتوقف الطائرة في المطار لأكثر من ست ساعات قبل عودتها إلى دبي، حيث تقلع الرحلة «ئي كيه 655» في الساعة 10:10 ليلا.
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وسوف يتيح تشغيل الإيرباص &rlmA380 ذات الطابقين للعملاء في سريلانكا السفر لأول مرة على متن الطائرة ذات الطابقين، ومواصلة رحلاتهم عبر مركز الناقلة الرئيس في دبي إلى أكثر من 45 وجهة تخدمها طيران الإمارات بهذا الطراز العملاق. كما يمكن لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الاستمتاع بتجربة سفر لا تضاهى، من خلال المنتجات والخدمات الفريدة التي توفرها طائرة A380، كالشاور سبا والصالون الجوي.