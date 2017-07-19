إيجارات الشقق بأبوظبي تتراجع 4% والفلل 1% خـلال الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

تراجع متوسط إيجارات الشقق والفلل في أبوظبي بنسبة 4% و1% على التوالي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، بحسب تقرير صادر عن شركة استيكو للاستشارات العقارية.

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة «استيكو»، في بيان صحفي أمس: شهد الربع الثاني من هذا العام تسليم نحو 6 آلاف شقة سكنية في أبوظبي، ومن المتوقع تسليم أكثر من 2000 وحدة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يزيد من الضغط على الأسعار.

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط إيجار الشقق الراقية في وسط أبوظبي بنسبة 4% وفي منطقة الكورنيش بنسبة 2% والخالدية والبطين بنسبة 2%، خلال الربع الثاني من هذا العام.

وانخفضت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 8% على أساس سنوي، وتحسن نشاط المبيعات بشكل هامشي منذ بداية العام، حيث قدم المطورون أسعاراً أكثر تنافسية. وعلاوة على ذلك، حقق الطلب على بعض المشاريع قيد التطوير مثل ممشى السعديات وذا بردجز في جزيرة الريم نتائج جيدة من حيث المعاملات العقارية.