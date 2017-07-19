«كهرباء الشارقة» تستعرض تقرير الاستدامة الأول

الشارقة (الاتحاد)

استعرضت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أول تقرير للاستدامة الذي أعدته ضمن خطتها الاستراتيجية لعام 2020 مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف ضمان حسن تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة‪.‬

جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الثاني الذي نظمته الهيئة مؤخراً في الشارقة، في حضور ممثلي 100 شركة محلية وعالمية، وممثلين عن العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.‬

وقال الدكتور المهندس راشد الليم في بيان أمس إن تنظيم الملتقى، يأتي انطلاقاً من إيمان الهيئة التام بالدور الريادي لشركائها الاستراتيجيين ومساهمتهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة‪.‬

وأكد حرص الهيئة على تعزيز وتطوير التعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وتدعيم هذا التعاون باستمرار عبر أشكال مختلفة وبالشكل الذي يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة من حيث ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات والاضطلاع بالمسؤوليات المشتركة بما يسهم في خدمة سكان إمارة الشارقة والريادة في تقديم الخدمات وتميزها عالمياً‪.‬

واستعرض الملتقى مشروعات وخططاً مستقبلية في مجالات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، ورؤية واستراتيجية الهيئة ومبادئها الأساسية، والتطور التقني الذي تشهده‪.‬

وأوضح راشد الليم، أن الملتقى يأتي لتفعيل التعاون مع الشركات المحلية والعالمية عبر سلسلة ملتقيات واجتماعات ومؤتمرات، تركز على التعريف بالهيئة، وخطط التطوير والمشروعات، وتوضيح رؤيتها واستراتيجيتها وأهدافها، وتبادل الآراء، وإتاحة فرصة للنقاش المفتوح بين الطرفين.

وأشار إلى أن أعمال الملتقى الأول للشركاء الاستراتيجيين يسهم في تحديد توصيات للتطوير وتزويد الشركاء بالمعلومات والبيانات الضرورية التي تتعلق بالمشروعات والخطط المستقبلية، والعمل بشكل فعال على التأثير في السياسات المتصلة بمشروعات الطاقة والمياه.‬

‪ وتضمنت جلسات الملتقى استعراض 6 ورقات عمل، قدم الأولى راشد الليم، عن استراتيجية الهيئة وخطة التطوير التي بدأت تنفيذها، وتبسيط العمليات الإدارية، وتسهيل الإجراءات الإلكترونية، واستعرض أفضل الممارسات في الدراسات المتخصصة والمتأنية للمشروعات، بحيث تحقق العائد الاقتصادي المستقبلي‬.