«اقتصادية دبي» تسجل في عقديـن 7 ملاييـن معـاملة

دبي (الاتحاد)

سجل ‬نظام ‬الترخيص ‬التجاري في اقتصادية ‬دبي نحو ‬‬6.8 ‬مليون ‬معاملة ‬عبر ‬السنوات ‬الماضية، ‬وما ‬لا ‬يقل ‬عن ‬4 ‬ملايين ‬معاملة ‬دفع، ‬وخدم ‬175 ‬ألف ‬مستخدم ‬حاملين ‬206 ‬جنسيات، ‬وهو يرتبط ‬بـ ‬90 ‬جهة ‬محلية ‬واتحادية ‬على ‬مستوى ‬دولة ‬الإمارات، ‬و35 ‬جهة ‬شبه ‬حكومية، حسب بيان للدائرة أمس التي احتفلت ‬بمرور ‬20 ‬عاماً ‬على ‬تدشينه.

ويعد نظام الترخيص التجاري المحرك الرئيس في تسهيل إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتسجيل الشركات، والخدمات الإلكترونية، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة لما يقدمه من خدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية على مستوى دبي.

وقام كل من عبد الله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، وعمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، بتكريم المساهمين في تشغيل وتطوير نظام الترخيص التجاري على مدار 20 عاماً، حيث قام محمد خليفة القيزي مدير إدارة تقنية المعلومات في اقتصادية دبي، باستعراض الإنجازات التي تمت والرؤية المستقبلية لتحسين النظام آملين أن يكون النظام الأفضل حول العالم في الأعوام القادمة من خلال دراسة تطبيق أحدث التقنيات العالمية مثل «بلوك تشين» والتطبيقات السحابية وإنترنت الأشياء، وغيرها من الممارسات الذكية.

وقال عبد الله حسن: «شهد نظام الترخيص التجاري تطورات عديدة عبر السنوات العشرون الماضية لتسهيل عمليات الترخيص التجاري، الأمر الذي أدى إلى تقليص مدة إصدار الرخصة التجارية إلى أقل من 5 دقائق هذا العام، وهو الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات اقتصادية دبي. وقامت إدارة تقنية المعلومات بإضافة عدة مميزات للنظام لمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين الخدمات المقدمة لشركاء اقتصادية دبي من أصحاب الرخص التجارية».

ومن جانبه، قال عمر بوشهاب: «ينجز نظام الترخيص التجاري ما لا يقل عن 1500 معاملة يومياً، حيث يرتبط مع أكثر من 125 جهة حكومية وشبه حكومية على مستوى دولة الإمارات، وهو ما يظهر حجم الأعمال القائمة من خلاله». وأضاف: «يمثل نظام الترخيص التجاري العصب الرئيس لعمليات الترخيص والتسجيل التجاري في إمارة دبي، حيث شهد العديد من العمليات التطويرية على مدار عشرين عاماً». وأكد محمد خليفة القيزي أن إمارة دبي مدينة طموحة لا ترضى سوى بالرقم واحد في كل القطاعات، ونسعى في اقتصادية دبي لتحقيق ذلك باستخدام أفضل الوسائل التقنية المتاحة والآمنة التي تتميّز بالموثوقية والاتساق والشفافية لتحقيق رؤية دبي الذكية لجعلها المدينة الأسعد على وجه الأرض.