مبنى جديد للطيران الخاص في مطار الشارقة بتكلفة 110 ملايين درهم

الشارقة (الاتحاد)
وقعت هيئة مطار الشارقة اتفاقيتين تجاريتين مع شركة جاما لخدمات الطيران تقوم الشركة بموجبها ببناء وتشغيل مبنى جديد للطيران الخاص في مطار الشارقة الدولي بتكلفة استثمارية تتجاوز 110 ملايين درهم، بينما تمنحها الاتفاقية الثانية حق الامتياز لتشغيل خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة وطيران رجال الأعمال.
وقع الاتفاقية علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي وريتشارد لاينفيلدت مدير عام جاما لخدمات الطيران بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
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ويضم المشروع كذلك حظيرتين للطائرات الخاصة تتسع كل واحدة منهما لطائرتين كبيرتين من نوع «بي بي جي»، وساحة مخصصة لوقوف الطائرات الخاصة، مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات المخصصة لإنهاء إجراء مراقبة الجوازات وخدمات الجمارك لإنهاء إجراءات السفر في أسرع وقت وبكل سهولة.
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