مبنى جديد للطيران الخاص في مطار الشارقة بتكلفة 110 ملايين درهم

الشارقة (الاتحاد)

وقعت هيئة مطار الشارقة اتفاقيتين تجاريتين مع شركة جاما لخدمات الطيران تقوم الشركة بموجبها ببناء وتشغيل مبنى جديد للطيران الخاص في مطار الشارقة الدولي بتكلفة استثمارية تتجاوز 110 ملايين درهم، بينما تمنحها الاتفاقية الثانية حق الامتياز لتشغيل خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة وطيران رجال الأعمال.

وقع الاتفاقية علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي وريتشارد لاينفيلدت مدير عام جاما لخدمات الطيران بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وحسب بيان أمس، يسهم المشروع الجديد، الذي ستقوم شركة جاما بإنشائه وتشغيله، في الارتقاء بقطاع الطيران الخاص وخدمات رجال الأعمال في إمارة الشارقة، حيث يمتد على مساحة تصل إلى أكثر من 40 ألف متر مربع، متضمناً مبنى مخصصاً لمالكي الطائرات الخاصة وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى صالات للاستراحة، وصالات لأطقم الطائرات، ووحدة لتموين الطائرات الخاصة، ومتاجر للسوق الحرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كبار الشخصيات الذين يسافرون عبر مبنى الطيران الخاص، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للزوار.

ويضم المشروع كذلك حظيرتين للطائرات الخاصة تتسع كل واحدة منهما لطائرتين كبيرتين من نوع «بي بي جي»، وساحة مخصصة لوقوف الطائرات الخاصة، مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات المخصصة لإنهاء إجراء مراقبة الجوازات وخدمات الجمارك لإنهاء إجراءات السفر في أسرع وقت وبكل سهولة.