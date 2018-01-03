أملاك تنجز أول مشروع تطوير عقاري لها في مردف

دبي (الاتحاد)

أنجزت شركة أملاك للتمويل العقاري مشروعها السكني الجديد في مردف، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها أملاك بتطوير مشروع عقاري مملوك لها بالكامل، ويضم المشروع 54 فيلا، ومن المقرر تسليمه خلال ديسمبر 2017.

وبإتمام مشروع مردف، أصبحت هذه الفلل متاحة اليوم للعرض على المستأجرين المحتملين. ويتضمن المشروع، البالغة قيمته 138 مليون درهم، 18 قطعة أرض بمساحة مبنية إجمالية قدرها 180.085 قدماً مربعاً، وتحتوي كل قطعة على 3 منازل تاون هاوس راقية مكونة من 4 أو 5 غرف نوم، مع حدائق ومواقف سيارات خاصة.

ويتميز المشروع بموقع مركزي في منطقة مردف، ويوفر لساكنيه سهولة الوصول إلى مراكز التجزئة القريبة.

وقال عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل، «يسرنا أن نعلن انتهاء من أول مشروع عقاري سكني مملوك بالكامل لشركة أملاك في مردف، ما يؤكد نهجنا المستمر في التفكير إلى الأمام وترسيخ مكانتنا الريادية في السوق، ونحن نأمل من خلال هذه المشاريع مواصلة تحسين قيمة السوق العقارية في دولة الإمارات والوفاء بالتزاماتنا تجاه ممولي ومساهمي الشركة».