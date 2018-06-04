اختفاء السيدة الأميركية الأولى!

واشنطن (أ ف ب)

أثار غياب السيدة الأميركية الاولى ميلانيا ترامب غير العادي عن المناسبات العامة والظهور الاعلامي منذ 25 يوما بعد خضوعها لجراحة في كليتها تساؤلات عديدة لدى الشعب الاميركي، رغم انها معروفة بحفاظها على خصوصيتها واستقلاليتها عن البيت الابيض وتعارض جدول اعمالها مع ذلك المتعلق بزوجها.

ومن المتوقع ان تظهر السيدة الأولى الاثنين خلال حفل استقبال خاص لعائلات الجنود الأميركيين الذين سقطوا في ساحات المعارك، وسيكون هذا الظهور العلني الأول لها منذ خضوعها للعلاج الشهر الماضي.

لكن هذا الحفل يقام خلف ابواب مغلقة امام الصحافة، ما يدفع الى اطلاق التكهنات حول السبب الذي يجعل زوجة الرئيس دونالد ترامب تتجنب الأضواء والكاميرات.

فميلانيا (48 عاما) لم تظهر بشكل علني منذ 10 مايو عندما شاركت الرئيس في الاحتفال باطلاق ثلاثة رهائن اميركيين من كوريا الشمالية.

وبعد وقت قصير دخلت "مركز والتر ريد العسكري الطبي" من اجل اجراء طبي لحالة "حميدة" في الكلى، بحسب وصف البيت الأبيض.