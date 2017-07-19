النجم العالمي بدلاً من خطيبها

القاهرة (الاتحاد)

بعد أن انفصلت الشابة الكندية غابي دون عن خطيبها جيف بعد حضورهما حفل التخرج معاً، كانت غابي تشعر بالضيق كلما رأت صورهما معاً في الحفل.. غير أن غابي قررت استخدام برنامج الفوتوشوب بدلاً من التخلص من كل الصور التي جمعتها بخطيبها السابق، واستبدلت صورة جيف بصورة الممثل العالمي الكندي الأصل رايان رينولدز.

وقالت غابي، إنها تحب رايان كثيراً، وليس هناك أفضل من الوجود معه في حفل التخرج، بدلاً من التخلص من الصور.. ولكن المفاجأة الكبرى التي جعلت غابي تكاد تطير من السعادة، كانت بتدخل رايان نفسه بالتدخل والتعليق على مشاركتها، حيث كتب: «علينا إدراج صورتي بالفوتوشوب بدلاً من صورته في الكتاب السنوي بعد ذلك».

وعلى الرغم من تحذير رايان في هاشتاج بعنوان «لا تعبث مع غابي»، فإن خطيبها قرر الخروج عن الصمت والمشاركة هو الآخر، ورد قائلاً: «اسخر من نفسك، الآن لن أذهب لمشاهدة فيلم (ديدبول 2)، وستذهب الـ 11 دولاراً من جيبي إلى فيلم (كيفن هارت فور ريل)».