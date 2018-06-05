مخططات قطر تستهدف إضعاف التضامن العربي

شادي صلاح الدين (لندن)

أكد عدد من المحللين والإعلاميين في بريطانيا أن قرار المقاطعة العربية لدويلة قطر كشف دورها التخريبي في المنطقة، وأفشل مخططات إقليمية وأجنبية لإضعاف التضامن العربي، مشددين على أن المقاطعة شلت حركة النظام القطري وأضعفت من أنشطته المسيئة.

وقال المحلل السياسي الدكتور حازم الرفاعي إن المقاطعة أعادت تشكيل الخريطة السياسية في المنطقة، وكشفت عن الوجه الحقيقي القبيح للنظام القطري، وأفشلت المخطط الإيراني بالتوغل في المنطقة باستخدام حليف قديم متوار عن الأنظار وهو النظام القطري.

وأوضح أن الدوحة لعبت دوراً في منظومة ومصفوفات الفوضى الخلاقة حول العالم بدعمها للجماعات المتطرفة، وجماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أنها قامت خلال السنوات الماضية بدور على كافه المحاور رغم تناقض تلك المحاور ( الليبرالية -الإسلامية -السياسية- الدبلوماسية - المالية - وفي خلق وإدارة منظومة المرتزقة المتأسلمين)، مشدداً على أن المقاطعة العربية تسببت في إفشال هذا الدور، بإلقاء الضوء على تحركاتها ومراقبة التمويلات المتجهة إلى هذه الجماعات.

وأكد الدكتور حازم الرفاعي أن ما يساعد النظام القطري على الاستمرار في الوقت الحالي رغم الأثر القوي للمقاطعة انعدام الرأي العام في قطر، وبالتالي فإن تركيز النظام كله على المعركة الخارجية في مواجهة دول المقاطعة، وأعضاء المجتمع الدولي الرافضين لسلوكيات الدوحة.