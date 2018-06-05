مخططات قطر تستهدف إضعاف التضامن العربي

شادي صلاح الدين (لندن)
أكد عدد من المحللين والإعلاميين في بريطانيا أن قرار المقاطعة العربية لدويلة قطر كشف دورها التخريبي في المنطقة، وأفشل مخططات إقليمية وأجنبية لإضعاف التضامن العربي، مشددين على أن المقاطعة شلت حركة النظام القطري وأضعفت من أنشطته المسيئة.
وقال المحلل السياسي الدكتور حازم الرفاعي إن المقاطعة أعادت تشكيل الخريطة السياسية في المنطقة، وكشفت عن الوجه الحقيقي القبيح للنظام القطري، وأفشلت المخطط الإيراني بالتوغل في المنطقة باستخدام حليف قديم متوار عن الأنظار وهو النظام القطري.
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وأكد الدكتور حازم الرفاعي أن ما يساعد النظام القطري على الاستمرار في الوقت الحالي رغم الأثر القوي للمقاطعة انعدام الرأي العام في قطر، وبالتالي فإن تركيز النظام كله على المعركة الخارجية في مواجهة دول المقاطعة، وأعضاء المجتمع الدولي الرافضين لسلوكيات الدوحة.
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