المعارضة القطرية: نظام تميم ينظم جولات إعلامية لتزوير أوضاع العمال

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت المعارضة القطرية عن أن نظام تميم يستعد خلال الأيام المقبلة لتنظيم جولات إعلامية لمراسلين وصحفيين أجانب جندهم في فرنسا وألمانيا على مرافق ومنشآت كأس العالم من أجل تزوير حقيقة أوضاع العمال الآسيويين، مؤكدة أن ملف هؤلاء العمال ومعاناتهم مع النظام القطري، تتفاقم بشكل كبير على الرغم من محاولات تميم وجماعته التعتيم على حالات الوفيات المستمرة بين صفوف هؤلاء من خلال رشوة بعض المنظمات الحقوقية الخارجية.

وقالت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»: «إن ملف العمال الآسيويين ومعاناتهم مع النظام القطري، تتفاقم بشكل كبير على الرغم من محاولات تميم وجماعته التعتيم على حالات الوفيات المستمرة بين صفوف هؤلاء من خلال رشوة بعض المنظمات الحقوقية الخارجية».

وأضافت: «لقد علم ائتلاف المعارضة القطرية أن النظام سينظم في الأيام المقبلة جولات إعلامية لمراسلين وصحافيين أجانب جندهم في فرنسا وألمانيا على مرافق ومنشآت كأس العالم من أجل تزوير حقيقة أوضاع هؤلاء العمال».

وأوضحت أنه «يأتي هذا، بعد أن وقعت خلال الشهر الماضي حوادث مأساوية لمجموعات عمالية آسيوية تابعين لإحدى شركات «مافيات» تميم المكلفة بتمديد الكهرباء في استاد «راس أبو عبود» الذي يروج له النظام على انه أكثر المشاريع تطورا».

ومضت تقول «ومن بين الأحداث التي وقعت، حصول حريق في الجزء الشمالي من مرحلة تشييد الاستاد ناتج عن احتكاك كهربائي حوصر نتيجته نحو 25 عاملاً لم يتم إنقاذ أي فرد منهم نتيجة عدم اكتراث المقاول بحياتهم».

وأكدت أن «ما يحصل من انتهاكات يقوم بها النظام القطري بحق عمال دول آسيوية على أرض قطر يعد وصمة عار يرفضها ويدينها الشعب القطري، ويتحمل مسؤولياتها أيضاً المرتشون من صحفيين ومؤسسات حقوقية خارجية».