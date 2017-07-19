يقتل 19 شخصا بينهم والديه

أقر رجل بأنه قتل 19 شخصا من بينهم أهله وثلاثة أطفال، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية إثر انعقاد محاكمة المتهم الأربعاء في جنوب غرب الصين.

وكان يانغ تشينغباي قد قتل والديه لأنهما رفضا إعطاءه المال عند عودته إلى مسقط رأسه في إقليم يونان في 28 سبتمبر الماضي، وفق ما أفادت محكمة مدينة تشوجينغ.



وخشي يانغ تشينغباي أن يُكشف أمره فقتل جيرانه البالغ عددهم 17 شخصا بالفأس، من بينهم ثلاثة أطفال، قبل أن يلوذ بالفرار إلى كونمينع عاصمة إقليم يونان، بحسب المصدر عينه.



وأقر يانغ، المولود سنة 1989، بذنبه معتذرا من أقرباء الضحايا.